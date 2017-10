Slováci už nedržia šancu postúpiť vo svojich rukách, toto sú možné scenáre ich účasti v baráži

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská futbalová reprezentácia po štvrtkovej prehre v Škótsku (0:1) už nedrží šancu postúpiť na budúcoročné MS do Ruska vo svojich rukách. Plamienok nádeje však ešte nezhasol a príbeh so zlým začiatkom môže dospieť do šťastného konca.

Mužstvo trénera Jána Kozáka vstúpilo do kvalifikačného cyklu dvomi tesnými prehrami 0:1 – doma s Anglickom a v Slovinsku. „Sokoli“ v ďalších piatich dueloch získali plný počet 15 bodov.

Aj keď slovenskému tímu nevyšli ostatné dve stretnutia na Britských ostrovoch a v tabuľke eliminačnej F-skupiny klesol na 3. miesto, prípadné nedeľňajšie víťazstvo v Trnave nad Maltou mu napokon predsa môže priniesť vytúženú „barážovú“ 2. priečku.

Víťazstvo nad európskym trpaslíkom

Predpokladom číslo jeden je trojbodový zisk proti spomenutý európskemu trpaslíkovi, ktorý v doterajšom priebehu kvalifikácie neprehral akurát doma s Litvou (1:1) a na ihriskách súperov vyšiel zakaždým bodovo naprázdno.

Súbežne so slovenskou výhrou Škóti nesmú triumfovať v Slovinsku, odkiaľ si neodviezli víťazstvo Slováci, Angličania, Malťania ani Litovčania – žiadny z týchto tímov tam navyše nestrelil ani gól. Ak by sa naplnil tento scenár, Slováci by s určitosťou obsadili 2. miesto. Za predpokladu, že zdolajú protivníka zo Stredozemného mora, budú mať na konte 18 bodov.

Ak sa v Ľubľane zrodí víťazstvo domáceho mužstva, Slovinci aj Škóti ukončia kvalifikáciu so zhodným ziskom 17 bodov. V prípade remízy si Slovinsko polepší na 15 bodov. Škótsko by malo 18 bodov, rovnako ako Slovensko, a v tomto prípade by misky váh na stranu SR naklonilo prvé kritérium, ktoré rozhoduje pri rovnosti bodov – gólový rozdiel zo všetkých stretnutí.

Gólový rozdiel zo stretnutí

Škótsko by zostalo na hodnote +5, čo je už teraz menej ako aktuálny stav Slovenska (+7) ešte pred očakávaným triumfom nad Maltou. Netreba zdôrazňovať, že akýkoľvek víťazný výsledok Škótov definitívne pochová slovenské nádeje.

A čo nastane v prípade, ak by Slováci predsa ukoristili 2. priečku v „efku“? Ako je známe, priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky.

Tabuľka „druhých“ sa zostavuje na základe výsledkov so súpermi, ktorí skončili na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste v skupine. Keďže Malta s určitosťou skončí v F-skupine posledná, už teraz je jasná bilancia, s ktorou by Slovensko vstupovalo do tzv. poradia „druhých“ – 12 bodov so skóre 11:6 (gólový rozdiel +5).

Čierny Peter v rukách Slovenska

Z pohľadu na súčasný stav „barážovej“ tabuľky je zrejme, že Slovákom by za predpokladu, že skončia druhí v skupine, teoreticky mohol zostať v rukách vyššie spomenutý „čierny Peter“. Tímu okolo kapitána Martina Škrtela by však mohlo zahrať do kariet niekoľko pomerne reálnych možností vývoja v iných skupinách.

Jednou z nich je „déčko“, kde by Slovákom výrazne nahrala remíza momentálne druhého Walesu s tretím Írskom, či prehra vedúceho Srbska s Gruzínskom, ktoré trénuje niekdajší kouč slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss st.

Za predpokladu, že Island zdolá Kosovo a vyhrá I-skupinu, prípadná remíza Ukrajiny s Chorvátskom v Kyjeve by síce hosťom zabezpečila druhé miesto v skupine, ale ich gólový rozdiel pre tabuľku „druhých“ (+2) by bol horší ako v prípade Slovenska (+5).

Cesta už len teoreticky vedie aj cez zástupcu z H-skupiny, kde 2. post za už istým postupujúcimi, Belgičanmi, s najväčšou pravdepodobnosťou obsadí Grécko, a to vtedy, ak doma zdolá Gibraltár. Ak by však tím nemeckého trénera Michaela Skibbeho nečakane zaváhal a za Belgickom by napokon skončila Bosna a Hercegovina, Slovensko by s určitosťou v tabuľke „druhých“ neskončilo horšie ako ôsme. Tento scenár v prospech tímu SR sa však nejaví ako príliš reáln

KVALIFIKÁCIA MS 2018

TABUĽKA F-SKUPINY

1. Anglicko 9 7 2 0 17:3 23 – istý postup na MS

2. Škótsko 9 5 2 2 15:10 17

3. Slovensko 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovinsko 9 4 2 3 10:5 14

5. Litva 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1

skupiny, ktoré sa ešte môžu vyvinúť v prospech Slovenska:

TABUĽKA D-SKUPINY

1. Srbsko 9 5 3 1 19:10 18

2. Wales 9 4 5 0 13:5 17

3. Írsko 9 4 4 1 11:6 16

4. Rakúsko 9 3 3 3 13:12 12

5. Gruzínsko 9 0 5 4 8:13 5

6. Moldavsko 9 0 2 7 4:22 2

TABUĽKA H-SKUPINY

1. Belgicko 9 8 1 0 39:6 25 – istý postup na MS

2. Grécko 9 4 4 1 13:6 16

3. Bosna a Hercegovina 9 4 2 3 22:12 14

4. Estónsko 9 3 2 4 12:17 11

5. Cyprus 9 3 1 5 9:14 10

6. Gibraltár 9 0 0 9 3:43 0

TABUĽKA I-SKUPINY

1. Island 9 6 1 2 14:7 19

2. Chorvátsko 9 5 2 2 13:4 17

3. Ukrajina 9 5 2 2 13:7 17

4. Turecko 9 4 2 3 12:11 14

5. Fínsko 9 2 2 5 7:11 8

6. Kosovo 9 0 1 8 3:22 1

TABUĽKA DRUHÝCH

po sobotňajších zápasoch kvalifikácie

1. Portugalsko 7 6 0 1 22:4 18

2. Taliansko 7 4 2 1 11:8 14

3. Švédsko 7 4 1 2 17:7 13

4. Dánsko 7 4 1 2 12:5 13

5. Severné Írsko 7 4 1 2 10:5 13

6. Grécko 8 3 4 1 9:5 13

7. Wales 7 2 5 0 7:5 11

8. Chorvátsko 7 3 2 2 6:4 11

9. Škótsko 7 3 2 2 8:9 11