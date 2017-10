Slováci ukázali svoju dobroprajnosť – darovali viac ako 49 ton trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi

Vyzbierané množstvo potravín z roka na rok rastie. Do tohtoročnej charitatívnej zbierky potravín, ktorú už štvrtý rok spoločne organizoval Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK), prispeli zákazníci Kauflandu viac ako 49 tonami potravín. Spoločnosť Kaufland navyše k tomuto počtu venovala ďalších 10 ton potravín. Celkovo sa podarilo pripraviť 2416 balíkov pre príjemcov tejto pomoci.

Bratislava, 24.10.2017 ( WBN/PR ) – Zákazníci Kauflandu dokázali, že sa vedia spojiť pre dobrú vec. Do tohtoročnej charitatívnej zbierky potravín sa ich zapojilo až 11 877 z celého Slovenska a v rámci svojho nákupu priemerne prispeli 4 kg potravín pre ľudí v núdzi. Výsledkom zbierky je viac ako 49 ton darovaných potravín pre 1 816 príjemcov pomoci.

Podľa prieskumu, ktorý nedávno realizovala spoločnosť Kaufland v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS Market Research sú v priemere Slováci ochotní minúť na nákup potravín pre ľudí v núdzi v sume do 6 eur.

10 ton potravín, ktoré do zbierky navyše venovala samotná spoločnosť Kaufland poslúžili na prípravu ďalších 600 potravinových balíčkov. Tie boli pracovníkmi a dobrovoľníkmi SČK adresne distribuované rodinám, či jednotlivcom po celom Slovensku. Svoj balíček pomoci získala aj pani Mária z Michaloviec: „Za potraviny veľmi pekne ďakujem, Naozaj je to štedrá nádielka, ktorá pomôže prekonať nejaké obdobie v dosť neľahkej finančnej situácii. Vysoko oceňujem organizovanie pomoci zo strany SČK a Kauflandu.“

„Projekt Pomáhame potravinami sme organizovali už po štvrtýkrát a sme veľmi radi, že sa do neho zapája z roka na rok viac našich zákazníkov. Tento rok spolu darovali krásnych 49 ton potravín pre ľudí v núdzi, čo predstavuje takmer dvojnásobok minuloročného množstva. Touto cestou by som sa chcela poďakovať každému, kto sa zapojil do zbierky a pomohol tak tým, ktorí to najviac potrebujú,“ povedala Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR spoločnosti Kaufland.

V obchodných domoch spoločnosti Kaufland bolo v tento deň celkovo 652 zapojených dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža. Tí sa postarali nielen o zbieranie a balenie vyzbieraných potravín, ale aj o ich konečnú distribúciu medzi ľudí v núdzi. Tri najčastejšie potraviny, ktoré ľudia darovali, boli cestoviny, múka a ryža.

„Chceli sme, aby balíky boli naozaj užitočné. Potraviny v nich sme vyskladali tak, aby ľudia mohli pripraviť plnohodnotné jedlá. Vďaka solidarite tých, ktorí prispeli, zmiernime neľahkú situáciu viac ako 2 400 rodinám,“ dodala Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.

Spoločnosť Kaufland spolupracuje so Slovenským Červeným krížom už niekoľko rokov. Okrem projektu Pomáhame potravinami aktívne podporuje aj bezpríspevkové darcovstvo krvi, humanitárnu činnosť SČK a čoskoro odovzdá ďalšie 3 záchranárske stany a aj 5 nových vozidiel pre terénne sociálne služby SČK.