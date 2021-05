Slováci už nemusia pri vstupe do Rakúska absolvovať karanténu, problémom môže byť potvrdenie

Pri vstupe do Rakúska nebude od stredy 19. mája pre Slovákov povinná karanténa. Rakúsko totiž Slovensko zaradilo do zoznamu krajín skupiny A, pri ktorej sa karanténa nevyžaduje. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Od 19. mája tak pre vstup do Rakúska zo Slovenska stačí potvrdenie o testovaní, zaočkovaní proti koronavírusu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Ak by pri sebe občania Slovenska požadovaný dokument nemali, dostanú 24 hodín na to, aby si antigénový alebo PCR test dali urobiť.

Pozitívna novinka

„To, čo sa teda po novom mení a je tou pozitívnou novinkou, je, že odpadá povinná karanténa, ako aj doteraz uplatňované špeciálne výnimky či kategórie občanov, ktoré mohli vstúpiť do Rakúska bez nutnosti ísť do karantény,“ uviedol štátny tajomník.

Klus dodal, že potvrdenia o zaočkovaní či prekonaní choroby a testovaní musia byť v nemeckom alebo anglickom jazyku. Rovnako aj potvrdenia o prekonaní choroby.

Dúfa v odstránenie problému

„Žiaľ, pre nejednotnosť potvrdení na slovenskej strane toto môže byť problém práve pre našich občanov, ktorí dostávajú rôzne potvrdenia v slovenskom jazyku,“ štátny tajomník dúfa, že tento problém sa do pár hodín podarí odstrániť.

Štátny tajomník dodáva, že Rakúsko akceptuje potvrdenie o očkovaní vakcínami, ktoré schválila Európska lieková agentúra. Výnimkou je čínska vakcína Sinopharm. Ruskú vakcínu Sputnik V uznávať nebude.