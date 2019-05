Slováci v dvoch setoch ničili Belgičanov, ale zápas Zlatej európskej ligy napokon nevyhrali

BRUSEL 26. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli pri vstupe do Zlatej európskej ligy 2019, v nedeľňajšom stretnutí 1. kola základnej A-skupiny v Bruseli prehrali tesne 2:3 (14, 21, -19, -21, -13) s domácimi Belgičanmi.

Zverenci Andreja Kravárika v úvodných dvoch setoch dominovali, ale Belgičania zlepšeným výkonom dokázali manko zmazať a v tajbrejku triumfovali najtesnejším rozdielom (15:13). Slováci si do tabuľky „áčka“ pripísali jeden bod a patrí im 3. pozícia.

Súpermi Slovákov v A-skupine sú tiež Turci a Lotyši, v ich nedeľňajšej vzájomnej konfrontácii v Sivase zvíťazili reprezentanti „krajiny polmesiaca“ 3:0. Slovákov v stredu 29. mája čaká súboj v lotyšskej Rige (18.40 h SELČ), v domácom prostredí sa po prvý raz predstavia v sobotu 1. júna v Nitre proti Turkom (19.00 h). Lotyšov neskôr privítajú v Humennom (12. 6.) a Belgičanov v Poprade (15. 6.).

Na turnaj Final Four do estónskeho Tallinnu (21. – 22. júna) preniknú víťazi troch základných skupín a v závislosti od účinkovania obhajcov prvenstva Estóncov v skupine prípadne tiež najlepší tím z druhých priečok.

Slováci začali výborne, po dvoch esách Gavendu viedli o štyri body (6:2). Vzápätí pri kvalitnom Luxovom servise pridali päť bodov za sebou (11:3), o chvíľu Kováč zvýšil na 14:7. Spoľahlivý v útoku bol aj univerzál Gavenda, po jeho smečoch Slováci viedli 17:9. K ďalšej sérii tromi bodmi prispel kapitán Kriško (22:11), ktorý tiež premenil setbal (25:14).

Aj vstup do druhej časti Slovákom vyšiel, Gavenda pridal „prasiatko“ z podania a bolo 5:2. O chvíľu sa Belgičania priblížili na jeden bod (8:7), ale hostia esom Kováča a blokom Gavendu opäť odskočili (12:8). Lux zvýšil na 14:9, ale nasledujúca pasáž patrila domácemu tímu, Kindt skorigoval na rozdiel dvoch bodov (17:15). Pred koncovkou si však Slováci tromi bodmi v sérii opäť vypracovali náskok (22:17) a záver si ustrážili, posledná lopta opäť patrila Kriškovi – 25:21.

Pred tretím setom Belgičania vymenili nahrávača a smečiara a aj zásluhou nového muža na smeči Petersa a jeho dvoch es viedli 8:4. Slováci sa snažili dotiahnuť, Ondrovič znížil na 10:13, domáci však pridali štyri body za sebou a mali výrazný náskok (18:11). Na ihrisko sa postupne dostali Firkaľ, Kyjanica, Palgut aj Lamanec, veľký obrat to však neprinieslo. V závere Ondrovič a Kriško esami skorigovali stav, domáci však bez problémov set získali 25:19.

Belgičanom patril aj začiatok štvrtého dejstva, za stavu 8:3 Luxa nahradil Pavelka. Trojbodová šnúra znamenala zníženie na 6:8, no po ďalšom ese Petersa Slováci prehrávali 8:12 a o chvíľu 11:15. Po útokoch Gavendu Slováci skorigovali na rozdiel dvoch bodov (15:17), ale Belgičania následne odskočili na 21:15 a opäť boli na koni. Striedajúci Lamanec tromi bodmi znížil na 18:21, ale dráma sa nekonala, domáci si premenením druhého setbalu vynútili tajbrejk.

V úvode skráteného setu ponúkol lahôdku v podobe smeču z druhej nahrávač Zaťko (3:2). Pred výmenou strán poslal Slovákov do vedenia Gavenda (8:7), ale tímy sa naďalej naťahovali o každý bod, po Kriškovom útoku viedli Slováci 11:10. Belgičania sa dvoma bodmi za sebou po dlhom čase dostali do výhody (12:11), Gavenda dvakrát vyrovnal (13:13). Univerzál Kindt im doprial mečbal a po zákroku v poli ho a protiútoku ho aj premenil – 15:13.

Hlasy:

Andrej Kravárik (tréner SR): „Po prvých dvoch setoch to vyzeralo veľmi nádejne, zápas sme mali veľmi dobre rozohraný a výkon chlapcov bol excelentný. Po druhom sete prišlo mierne poľavenie v koncentrácii, Belgičania nám v úvode tretieho aj štvrtého setu utiekli. Spravili sme niekoľko chýb na príjme a nedokázali sme udržať kvalitné podanie z prvých dvoch setov, začali sme kaziť. Do tajbrejku dali chlapci všetko, bolo to solídne z oboch strán a bez chýb, ale Belgičania mali viac šťastia a dokázali sa presadiť; rozhodli dve lopty, ktoré chytili v poli. Treba sa skoncentrovať na ďalší zápas, Lotyši v Turecku vo vyrovnaných setoch ukázali svoju kvalitu a nemôžeme ich podceniť.“

Tomáš Kriško (smečiar a kapitán SR): „Prvé dva sety sme začali vynikajúco, robili sme málo chýb a boli sme efektívni. V treťom sete nás šťastie trochu opustilo, súperovi vychádzali podania aj zákroky v poli a dokázali vyrovnať. V tajbrejku sme sa ťahali bod po bode; škoda, že sme neodskočili na dva body. V závere zahral dobre ich univerzál, ktorý sa počas zápasu rozbehol.“