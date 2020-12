Slováci v generálke na MS v hokeji do 20 rokov dostali od Čechov „kanára“ (video)

Slovenská hokejová reprezentácia hráčov do 20 rokov neuspela vo svojej generálke na majstrovstvá sveta hokejistov tejto vekovej kategórie, ktoré sa od 25.12. do 5.1.2021 uskutočnia v kanadskom Edmontone.

Zverenci trénera Róberta Petrovického totiž priamo v dejisku šampionátu podľahli rovesníkom z Česka hladko 0:6. Slovenský tím bol v porovnaní so súperom nedisciplinovanejší a už v prvej tretine trikrát inkasoval. V druhej časti pridali Česi jeden presný zásah a poltucet strelených gólov skompletizovali v tretej časti. Dva zo šiestich presných zásahov zaznamenali Česi v presilovke.

Realizačný tím slovenského výberu zatiaľ neuzavrel nomináciu na MSJ, stane sa tak v stredu predpoludním miestneho času. Mladí Slováci vstúpia do turnaja už vo štvrtok 25.12. duelom proti rovesníkom zo Švajčiarska, nasledovať budú ich duely proti Kanaďanom, Nemcom a Fínom. V tejto sezóne z elitnej kategórie nik nezostúpi, hrá sa tak len o postup do štvrťfinále a vo vyraďovacej časti o medaily.

Hlasy

zdroj SZĽH

Róbert Petrovický (tréner SR „20“): „Začiatok sme mali vcelku dobrý. Vytvorili sme si šance, ktoré sme nevyužili, čo bola škoda. Mužstvu by to pomohlo. Od druhej polovice prvej tretiny bol súper efektívnejší a využil príležitosti, ktoré mal. Do kabíny sa nám išlo ťažko po krutejšom výsledku. Chceli sme pracovať na prvom góle, aby sme ho dali, ale druhá tretina nám príliš nevyšla. Mali sme síce dve-tri príležitosti, ale bez efektu. Navyše, hra bola kúskovaná a museli sme viac brániť ako prechádzať do útoku. Treba si zápas ešte raz pozrieť a prediskutovať, aké dobré veci sme urobili a čo musíme vylepšiť smerom k prvému duelu na šampionáte.“

Samuel Hlavaj (brankár SR): „Prvých desať minút sme hrali dobrý hokej. Korčuľovali sme a stíhali sme s nimi. Potom sme začali byť nedisciplinovaní a v tom okamihu sa pre nás zápas skončil.“

Michal Mrázik (útočník SR): „Prvých desať minút sme boli dobrí. Po nich sme začali zbytočne a hlúpo faulovať. Je vždy ťažké hrať zápas s vysokým počtom oslabení, ktoré stoja veľa síl. Nechcem povedať, že sme odišli fyzicky, pretože na zápas sme boli dobre pripravení aj psychicky. Oslabenia a najmä prvá tretina však duel zlomili. My sme hrali dobrý hokej, oni dávali góly. To nás položilo. Treba však dodať, že brankári, Samo aj Šimon, nás ešte viackrát podržali. Musíme zlepšiť prístup k hre.“