Slovenskí volejbalisti v Haagu nestačili ani na domáce Holandsko a nepostúpia na Final Four

HAAG 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli ani v druhom vystúpení na turnaji I-skupiny v holandskom Haagu (16. – 18. júna) v rámci základnej fázy II. výkonnostnej divízie Svetovej ligy 2017.

Po piatkovej prehre s Čechmi (0:3) podľahli zverenci trénera Andreja Kravárika v sobotu aj domácim Holanďanom rovnako hladko 0:3 na sety (-21, -23, -15) a prišli o šancu kvalifikovať sa na záverečný turnaj Final Four do Austrálie. Slovenskí volejbalisti nastúpia v Haagu v nedeľu 18. júna o 15.30 h ešte proti reprezentantom Kórejskej republiky.

Na Final Four do austrálskeho Gold Coast (24. – 25. 6.) preniknú traja najlepší z 12-člennej tabuľky II. divízie, Austrália ako organizátor má istú účasť.

Slováci boli po 1. kole a troch popradských víťazstvách (nad Japoncami, Austrálčanmi a Portugalčanmi) na čele divízie, na minulotýždňovom turnaji v Helsinkách pridali výhru nad Číňanmi a podľahli domácim Fínom aj Austrálčanom, čo ich odsunulo na 3. priečku. Víťaz II. divízie by mal v roku 2018 byť súčasťou elitnej I. divízie.

Svetová liga volejbalistov 2017

II. divízia – základná fáza – I-skupina – Haag (Hol.) – sobota:

Holandsko – Slovensko 3:0 (21, 23, 15)

75 min, rozhodovali: Akinci (Tur.) a Heckford (Angl.), 1 900 divákov

Zostavy a body:

Holandsko: Van Haarlem 4, Ter Maat 12, Koelewijn 4, Ter Horst 13, Andringa 9, Diefenbach 5, libero Sparidans (Overbeeke 2, Keemink 0, Jorna 0, Plak 0)

Slovensko: Mlynarčík 2, Ondrovič 5, Lux 12, Prešinský 4, Palgut ml. 1, Kriško 6, libero Kubš (Bencz 8, Zaťko 1, Tarabus 1)

Prvý set

Slováci nastúpili s viacerými zmenami v zostave oproti piatkovému zápasu s Českom. V základe neboli Zaťko, Paták ani Bencz. Po vyrovnanom úvode sa do mierneho náskoku dostali domáci Holanďania a po dlhej výmene, na ktorej konci bol Ter Horst, viedli 8:5.

Volejbalisti SR znížili na 9:11, ale potom mali problémy na príjme a domáci zvýšili na 15:10 a 17:12. Ondrovič stredom ešte vykresal nádej na zvrat (14:17), ale Holanďania po našich chybách opäť odskočili na päť bodov – 19:14. V koncovke prišli na ihrisko Zaťko a Bencz a po ich spolupráci znížil druhý menovaný na 18:22. Holandsko vyhralo prvý set 25:21.

Druhý set

Zaťko s Benczom zostali na palubovke aj od začiatku druhého setu, v ktorom viedli Slováci 5:3 a 8:5, ale domáci pri nepríjemnom plachtiacom podaní Diefenbacha otočili na 9:8. Holanďania potom vyhrávali 15:12, ale Kriško útokom a dvoma esami za sebou vyrovnal na 15:15.

Pokračovalo sa bod po bode a po bloku Ondroviča sa Slováci pred koncovkou ujali vedenia 19:18. V závere však Holanďania za stavu 23:22 ubránili náš útok a Ter Horst vybojoval prvý setbal. Domáci vyhrali druhý set tesne 25:23.

Tretí set

V úvode tretieho setu zatlačili Holanďania podaním Ter Maata a viedli 6:2. Domáci volejbalisti boli vo väčšej pohode a svoj náskok zvýšili na 11:5 po ese Van Haarlema. Holanďania mali celý set jednoznačne vo svojich rukách, vyhrali ho 25:15 a ziskom troch bodov si vybojovali účasť na Final Four.

Hlasy (zdroj: SVF):

Andrej Kravárik (tréner SR): “Nastúpili sme so zmenami v zostave, ktoré boli vynútené, pretože máme problémy so zraneniami. Teší ma, že prvé dva sety sme dokázali držať krok s Holanďanmi, ktorí si víťazstvom zabezpečili postup na Final Four. Bohužiaľ sa ukázalo, že v niektorých situáciách, najmä v koncovkách setov nám chýbala trpezlivosť a väčšia skúsenosť. Je to veľká škoda, pretože sme mali šancu vyhrať druhý set. Potom už bolo ťažké po psychickej stránke sa vrátiť späť. Je to pre nás obrovská škola, pretože väčšina hráčov, ktorí boli dnes na palubovke, pôsobia v našej alebo českej lige. Ak chceme v Svetovej lige alebo na majstrovstvách Európe uhrať dobrý výsledok, tak sa treba pripraviť tak, že keď prídu zranenia, aby boli ďalší hráči k dispozícii a aby sme vydržali na turnaji od začiatku do konca.”

Matej Paták (smečiar a kapitán SR): “Nemohol som nastúpiť pre zdravotné problémy, ktoré nechcem bližšie špecifikovať. Škoda prvých dvoch setov, v ktorých sme mali šancu ich vyhrať. Bolo to podobné ako v piatok s Českom, nevyužili sme lopty po dobrom servise a obrane. Domáci neboli zvlášť dominantní a dalo sa s nimi hrať. Už síce nemôžeme postúpiť, ale Svetovú ligu chceme ukončiť s dobrým pocitom a Kórejskú republiku chceme zdolať.”

Filip Palgut (nahrávač SR): “Prvé dva sety boli vyrovnané, ale urobili sme viac chýb ako súper. V treťom už boli domáci jasne lepší a víťazstvo si postrážili. Citeľne nám chýbali zranení hráči, navyše nám dochádzajú sily, pretože je to už tretí turnaj a máme náročný program. Mrzí nás, že tímu nevyšiel postup na Final Four, pretože po popradskom turnaji sme to mali veľmi dobre rozbehnuté a verili sme si.”

Tomáš Kriško (smečiar SR): “Súper vynikajúco podával, mali sme problémy najmä s plachtiacim servisom, ktorý sme si prihrávali na tri metre a následne sme z takýchto pozícii mali problém s útokom. Holanďania majú výškovo disponovaných hráčov, ktorí dokázali vyššie lopty na sieti brániť a vynikajúce libero, ktoré to v poli podvíhalo. Domáci hrali vynikajúco a my sme v niektorých chvíľach nedokázali ich obranu prelomiť. V druhom sete chýbali detaily a mohli sme ho vyhrať. Mrzí nás to, pretože sa zápas mohol vyvíjať inak a súper by znervóznel.”

Ďalší sobotňajší výsledok:

Česko – Kórejská republika 0:3 (-18, -25, -21)

Tabuľka I-skupiny:

1. Holandsko 2 2 0 6:0 6

2. Česko 1 1 0 3:0 3

3. Kórejská rep. 1 0 1 0:3 0

4. Slovensko 2 0 2 0:6 0

Zostávajúci program I-skupiny:

sobota 17. 6.: Česko – Kórejská republika (20.30)

nedeľa 18. 6.: Kórejská republika – Slovensko (15.30), Holandsko – Česko (18.00)