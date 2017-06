Aktualizované: Slováci v kvalifikácii na európsky šampionát tesne podľahli Rusom

aktualizované 14. júna o 22:12

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí hádzanárski reprezentanti prehrali s Rusmi tesne 24:25 (12:12) v stredajšom zápase v Bratislave v rámci predposledného 5. kola II. fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2018 v Chorvátsku a šanca na postup z prvých dvoch miest v 6. skupine sa rozplynula.

Definitívu v tomto smere dal prekvapujúci výsledok z mesta Nikšič, kde domáci Čiernohorci zdolali už istých postupujúcich lídrov tabuľky Švédov 28:24 (16:7). Zverenci trénera Martina Liptáka figurujú po po prehre na takmer zaplnenom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na poslednej 4. priečke so ziskom 2 bodov.

Slovákov čaká ešte kvalifikačné vystúpenie v Lidköpingu, kde v sobotu 17. júna o 17.15 h nastúpia proti domácemu Švédsku na záverečný duel v 6. skupine.

HÁDZANÁ: II. FÁZA KVALIFIKÁCIE O POSTUP NA MS 2017

NIKŠIČ

Čierna Hora – Švédsko 28:24 (16:7)

BRATISLAVA

Slovensko – Rusko 24:25 (12:12)

Zostava a góly SR: R. Štochl, T. Paul – Petro 5, Dudáš, Páleš, M. Straňovský, T. Urban 9/4, M. Volentics, Antl 1, P. Hruščák 2, Ľ. Ďuriš 4, M. Mikita, J. Mikita 2, L. Urban, Rábek 1, Guzy

Najviac gólov za Rusko: Šiškariov 6, Soroka 5/3

pok. hody: 4/4 – 4/3, vylúčení: 5 – 4, rozhodovali: Dinu a Din (obaja Rum.), 8000 divákov

I. polčas

Po predzápasovej oficiálnej reprezentačnej rozlúčke brankárskej opory Richarda Štochla lepšie vstúpili do duelu Rusi, keď v 4. min viedli 3:1. Slováci však rýchlo odpovedali – 3:3 v 6. min. Pri streleckej chuti bol najmä krídelník T. Urban, ktorý strelil tri z prvých štyroch slovenských gólov.

Štochl síce chytil Kovaľovovi pokutový hod, ale pri ďalšej príležitosti sa z rovnakej pozície nemýlil Soroka a kouč SR Lipták si za stavu 6:8 zobral v 16. min oddychový čas.

Ruskí hráči nevyužili šancu ísť do trojgólového vedenia a prišiel trest v podobe šikovného zakončenie Petra a individuálnej akcie Rábeka – 9:9 v 21. min. Aj v ďalšom priebehu museli domáci doťahovať tesný náskok súpera, krátko pred prestávkou T. Urban vyrovnal na 12:12.

II. polčas

Ani v úvode druhého dejstva sa Slovákom nepodarilo strhnúť vedenie na svoju stranu. Od stavu 13:13 v 34. min trikrát inkasovali v priebehu pätminútovky a Lipták musel opäť dohovárať svojim zverencom počas oddychového času.

Tí sa po trojgólovej šnúre podarilo v 43. min vyrovnať na 17:17 a o päť minút neskôr sa dočkali prvého vedenia v stretnutí, keď Petro strelou cez celé ihrisko do opustenej ruskej bránky upravil na 20:19.

Vzápätí T. Urban počas presilovky zvýšil na 21:19, ale Soroka dvoma premenenými pokutovými hodmi vyrovnal na 21:21. V záverečnej päťminútovke poslal Ďuriš družstvo SR do vedenia, ale Šiškariev v 59. min vyrovnal.

Rusi v záverečných 21 sekundách mali výhodu presilovky, ktorú zužitkovali na víťazný gól na 25:24 Na opačnej strane padol gól T. Urbana už po uplynutí hracieho času.

Hlasy:

Martin Lipták (tréner SR): “Som sklamaný kvôli chlapcom i divákom. Čo sa nám stalo, to je hrozné. Nešťastná prehra. Nehovorím, že sme hrali dobre, to vôbec nie. V prvom polčase sme urobili jedenásť technických chýb, v druhom len tri, ale sme sa tam motali. Za predvedený výkon, keď sme od Rusov dostali len 25 gólov, sme si aspoň bodík zaslúžili. Nadrieme sa ako kone, v našej hre boli výborné i slabé veci, ale toto malo byť odmenené aspoň jedným bodom. Hrať pred takou kulisou je veľmi fajn.”

Tomáš Urban (krídelník SR a najlepší strelec duelu): “Bol to pre nás nešťastný zápas, počas ktorého sme držali krok s Rusmi. Boli favoriti, kvalita je na ich strane trochu vyššia. Dokázali sme odohrať vynikajúcich 60 minút, mali sme veľkú šancu na konci. V prvom polčase sme urobili cez desať technických chýb, a to nás veľmi mrzí. Toto zažiť doma je niečo výnimočné, aj preto sme všetci statočne bojovali až do konca.“

Richard Štochl (brankár SR, rozlúčka s reprezentáciou): “Už dávnejšie som trénerovi hovoril, že chcem skončiť, dokonca som plánoval tichú rozlúčku a oznámiť to až po zápase. V reprezentácii som odohral 21 rokov a emócie boli veľké. Tie však opadli s úvodom duelu. Chcem sa fanúšikom poďakovať za krásnu rozlúčku.“

Tabuľka:

1. Švédsko 5 4 0 1 135:108 8 – istý postup na ME

2. Čierna Hora 5 2 2 1 131:141 6

3. Rusko 5 1 2 2 122:133 4

4. Slovensko 5 0 2 3 129:135 2

Najbližší program 6. skupiny – 6. kolo:

sobota 17. júna 2017: 14.00 h SELČ Rusko – Čierna Hora (Moskva), 17.15 h Švédsko – Slovensko (Lidköping)