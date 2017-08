Slováci v prvom zápase predkvalifikácie na majstrovstvá sveta v basketbale podľahli Arménom

aktualizované 2. augusta 2017, 22:30

JEREVAN 2. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti prehrali s Arménmi 61:75 (30:46) v stredajšom prvom zápase v rámci A-skupiny európskej predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Číne 2019. Najlepším strelcom SR bol s 20 bodmi veterán Radoslav Rančík, ktorý sa do reprezentácie vrátil po 7 rokoch.

Slováci vstúpili do zápasu v Jerevane odhodlane a vyhrali prvú štvrtinu 20:15. Čo však získali v prvej časti, to v druhej premárnili. Arméni zverencov trénera Ivana Rudeža prevalcovali 31:10. Po polčase zaostávali za domácim výberom výrazne o 16 bodov (30:46). Mužstvo Arménska aj naďalej zvyšovalo svoje vedenie a zápas doviedlo do víťazného konca 75:61.

Slovenský výber nastúpil v zostave bez Richarda Körnera, ktorý sa zranil v poslednom tréningu pred cestou do Arménska.

Majstrovstvá sveta v Číne 2019

európska predvalifikácia o postup

A-skupina:

Arménsko – Slovensko 75:61 (15:20, 31:10, 13:9, 16:22)

Najviac bodov Arménska: Hess 22, Boatright 16, Mkrtchjan 14

Zostava a body SR: R. Rančík 20, Jones 12, Sedmák 9, Ihring 4, Baldovský 0 (Žiak 9, Baťka 7, Musil, Bachan, Krajčovič všetci 0)

TH: 14/13 – 17/10, fauly: 20 – 22, trojky: 6 – 9.

Hlas:

Ivan Rudež (hlavný tréner basketbalistov SR): “Kontrolu nad zápasom sme stratili už v prvom polčase, keď sme pri prechodoch nepremieňali jednoduché koše. V drese arménskeho tímu vynikali americkí hráči, ktorí dominovali v streľbe a Ryan Boatright v hre 1 na 1. Mali sme v útoku hrať šikovnejšie, ale máme spomedzi všetkých tímov v predkvalifikácii mužstvo s dvomi najmladšími rozohrávačmi a chyby sú súčasťou procesu naberania skúsenosti. Američania sa v súperovom drese prezentovali výbornou streľbou, my sme viaceré príležitosti nevyužili. Musíme sa zlepšiť v hre na oboch koncoch ihriska. Keďže Slovensko vynakladá veľa úsilia, aby plnilo pravidlá Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA, tak očakávame, že tak činia aj ostatné krajiny. V druhom polčase nemali oba tímy rovnaké podmienky.”

Švédsko – Bosna a Hercegovina 81:73 (20:23, 18:15, 17:23, 26:12)

Tabuľka A-skupiny:

1. Arménsko 1 1 0 75:61 2

2. Švédsko 1 1 0 81:73 2

3. Bosna a Hercegovina 1 0 1 73:81 1

4. Slovensko 1 0 1 61:75 1