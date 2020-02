Slováci v roku 2019 na e-shopoch vytvorili nový rekord – minuli 1,36 miliardy eur

Slováci milujú nakupovanie online stále viac a viac. Svedčí o tom medziročný nárast predaja na e-shopoch o 20 %, čo znamená obrat za rok 2019 v rekordnej hodnote 1,36 miliardy eur. Na dopyt po nakupovaní na internete reagujú aj predajcovia – rapídne rastie aj počet internetových obchodov.

Vlaňajšia bilancia online nakupovania poteší snáď každého majiteľa e-shopu. Slováci opäť minuli viac ako po minulé roky, oproti roku 2018 to bolo konkrétne o 226 miliónov viac. „Tento medziročný 20%-ný nárast môžeme prepojiť s nárastom internetových predajní, ktorých bolo v roku 2019 takmer o tisícku viac ako v predošlom roku,“ vysvetľuje Tomáš Braverman, šéf nákupného radcu Heureka.

Tradične najsilnejším nákupným obdobím je vianočná sezóna, ktorá začína približne v polovici novembra počas výpredajových akcií Black Friday. Najsilnejšie čísla však dosahuje v druhom decembrovom týždni, kedy majú nakupujúci spravidla poslednú možnosť nákupov s garanciou doručení do Štedrého dňa.

Pohodlnosť a dostupnosť nákupov

Na Slovensku je aktuálne 12 600 e-shopov, ktorým dávajú spotrebitelia zelenú najmä kvôli ich pohodlnosti, rýchlosti a okamžitej dostupnosti. Viac ako 60 % návštev e-shopov prebieha prostredníctvom mobilných zariadení, preto je pre kvalitný e-shop funkčná mobilná verzia stránky naozaj nutnosťou. Slováci si radi vyberú aj z viacerých možností dopravy a doručenia. Do obľuby sa stále viac dostávajú kamenné výdajne tovaru, vďaka ktorým si nakupujúci vedia prebratie tovaru plne prispôsobiť svojim potrebám. Osobný odber na výdajnom mieste ponúka viac ako štvrtina e-shopov.

Vyhráva elektronika a životný štýl

Absolútnym skokanom medzi kategóriami tovaru je kategória Hobby, v ktorej sa nakupovalo až o 38 % viac ako vlani. V tesnom závese – o 35 % viac – sú nákupy v kategórii oblečenia a módy a o tretinu vyšší záujem je o nákupy jedla a nápojov. Viac ako 20 % vzostup predaja pozorujeme pri produktoch určených pre deti, domácnosť a záhradu, či šport. Rovnako už tretím rokom rastie aj záujem o sexuálne a erotické pomôcky. Slováci teda stále viac investujú do svojho voľného času, životného štýlu a do starostlivosti o seba. Pozorovaný nárast naprieč rôznymi kategóriami svedčí o tom, že internetové nakupovanie postupne preniká do každej z oblastí spotrebiteľských potrieb.

Oddelením s jednoznačne najsilnejším objemom predaja za rok 2019 je Elektronika, ktorá tvorí dve pätiny všetkých objednávok. Do tejto kategórie spadá biela aj čierna technika, najpopulárnejšie sú technologické vychytávky ako robotické vysávače, inteligentné hodinky, telefóny či televízory a herné konzoly. Značkou roka, za ktorú sa na slovenských e-shopoch utrácalo najviac, sa stal juhokórejský gigant Samsung, druhou najobľúbenejšou značkou bol Apple a treťou Bosch.

Slovensko je malé, ale silné!

V roku 2019 sa Heureka zmenila na medzinárodnú sieť Heureka Group, ktorá pôsobí v deviatich krajinách. „Slovensko je vzhľadom na veľkosť populácie extrémne silným trhom pre e-commerce. V porovnaní s ostatnými krajinami, ako napríklad Maďarskom, Slovinskom či Chorvátskom, v ňom pozorujeme vyššie percento nárastu predajov a vyššie percento internetových nakupujúcich,“ referuje Braverman.

Slováci jasne nasledujú celosvetový trend popularity nakupovania z pohodlia mobilných displejov či počítačových obrazoviek. Odkaz pre predajcov je teda jasný – poskytujte na internete pre svojich zákazníkov prehľadný a kvalitný nákupný priestor a dbajte na vysokú úroveň sprievodných služieb, akými sú doprava a doručenie či možnosti reklamácie.

Foto: Heureka (3452)

