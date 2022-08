Slováci v príprave na MS v hokeji do 20 rokov zdolali Nemcov, zápas ukázal ich slabé aj silné stránky (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov v prvom z dvoch prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta juniorov v kanadskom Edmontone zdolali Nemcov 5:3. Po dvoch tretinách štvrtkového duelu prehrávali 1:2, ale v tretej časti hry štyrmi gólmi zvrátili stav.

Dlhá cesta k ideálnej hre

Dvakrát skórovali Servác Petrovský a Jakub Demek, strelecky sa presadil aj Oleksij Myklucha. Šimon Latkóczy inkasoval trikrát z 31 striel súpera. Slováci odohrajú druhé prípravné stretnutie v piatok proti Švajčiarom (23.00 h SELČ).

„Bol to veľmi dôležitý zápas, pre reprezentáciu do 20 rokov vôbec prvý v sezóne 2022/23. Čaká nás dlhá cesta k ideálnej hre. Duel s Nemeckom nám v prvých dvoch tretinách odhalil naše slabé stránky, v tretej zasa tie silné. Záverečné dejstvo symbolizovalo náš charakter a našu vnútornú silu. Využili sme tri presilové hry, čo je dobré znamenie do ďalšieho diania. Napriek tomu nás stále čaká veľa práce,“ zhodnotil zápas proti Nemcom tréner slovenskej dvadsiatky Ivan Feneš pre Slovenský zväz ľadového hokeja.

Prvý zápas Slovákov bude s Čechmi

Petrovský strelil štvrtý a piaty gól Slovenska, vrátane toho rozdielového na 4:3 v 58. minúte. V 60. minúte stanovil konečný výsledok.

„V úvode sme boli trošku rozlietaní. Absolvovali sme iba jeden tréning pred zápasom, bolo to cítiť. Pred treťou tretinou sme si sadli a čosi sme si povedali v kabíne aj na striedačke. Zabralo to. Bolo to oveľa ľahšie. Víťazstvo sme strhli na svoju stranu vďaka dobrej partii a tímovému duchu, ktorý nás zdobí,“ uviedol 17-ročný center, ktorého si v júli vybral klub Minnesota Wild na drafte nováčikov do zámorskej NHL zo 185. miesta.

Demek zaznamenal prvé dva góly slovenského tímu, presnými zásahmi v 33. a 45. minúte zmazal dvojgólovú stratu. „Rozbiehali sme sa pomalšie, bol to prvý zápas pre každého po dlhšom čase. Časom to bolo lepšie. Ukázali sme silu tímu, že ani za nepriaznivého stavu sa nezlomíme a dokážeme zdolať kohokoľvek,“ povedal 19-ročný krídelník, ktorý v sezóne 2021/2022 triumfoval v kanadskej juniorskej súťaži WHL s tímom Edmonton Oil Kings.

Slováci odštartujú svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Edmontone v utorok 9. augusta o 20.00 h SELČ zápasom proti českým rovesníkom. V základnej A-skupine si zmerajú sily aj s domácimi Kanaďanmi, Lotyšmi a Fínmi. Kapitánom Slovenska bude na MSJ 2022 obranca Rayen Petrovický, ako asistenti ho doplnia útočníci Adam Sýkora a Roman Faith.