Slováci vedia, kam pôjdu na dovolenku, zamestnávatelia kritizujú Dankove rekreačné poukazy

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) kritizuje návrh poslancov NR SR za SNS na zavedenie rekreačných poukážok pre zamestnancov.

„To je akoby všetci naši zamestnanci a zamestnávatelia boli malé deti a niekto príde a povie, že vy budete chodiť s takýmto rozpočtom tam a tam a ty si prispeješ toľko a ty si prispeješ toľko,“ povedal na tlačovej besede po rokovaní tripartity viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

Zamestnanci sú podľa neho dospelí ľudia, ktorí vedia, kam najradšej pôjdu na svoju dovolenku. Povinné predpisovanie takýchto výdavkov pre zamestnancov a ich zamestnávateľov nepovažuje za rozumný krok. „Ak chceme podporiť cestovný ruch, tak ho podporme znížením DPH,“ zdôraznil.

Poukážky by mali byť bez príspevku zamestnanca

Návrh SNS na zavedenie rekreačných poukážok kritizujú aj odborári. „Nesúhlasíme s tým, aby bola istá skupina zamestnancov, ak má byť takýto benefit vôbec uvedený do praxe, z tohto benefitu vylúčená,“ povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Poskytovanie rekreačných poukážok zamestnancom by sa podľa nej malo vzťahovať na zamestnávateľov, ktorí majú do 50 zamestnancov.

Odborárom tiež nebolo pred rokovaním tripartity jasné, ako sa bude toto opatrenie uplatňovať pri zamestnávateľoch vo verejnej a štátnej správe. „Bolo nám objasnené, že údajne je v rozpočte vytvorená rezerva a z tej rezervy by toto bolo realizované pre verejný sektor,“ povedala Uhlerová.

Odborári tiež podľa nej nesúhlasia s tým, aby sa pre toto opatrenie novelizoval zákon o sociálnom fonde. „Sociálny fond vymedzuje oblasti, akým spôsobom sa tvorí a ako sa z neho čerpá a ďalšie otázky čerpania sú predmetom kolektívneho vyjednávania,“ upozornila. Ak sa podľa nej rekreačné poukážky zavedú, zamestnávateľ by sa mal na ich financovaní podieľať v plnej miere, teda bez príspevku zamestnanca.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložili poslanci za SNS a parlament bude o ňom rokovať v druhom čítaní na októbrovej schôdzi, má od začiatku roka 2019 umožniť, aby zamestnávatelia povinne poskytovali príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Príspevok by mal predstavovať 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne vo výške 275 eur. Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu 500 eur a viac. Platiť to má pre zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň dvanásť mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, ak o príspevok zamestnanci požiadajú.

Ak zamestnanec na rekreáciu vynaloží menej ako 500 eur ročne, zamestnávateľ zamestnancovi prispeje nižšou sumou, ktorú bude predstavovať príslušný príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca vynaložených na rekreáciu.

O pomernú časť sumy príspevku na rekreáciu bude môcť zamestnávateľa požiadať aj taký zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ak u zamestnávateľa pracuje dlhšie ako dvanásť mesiacov.