Slováci vlastnia čoraz viac áut, môže za to nielen priaznivá situácia a rýchly rast miezd

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensko v posledných rokoch výrazne rastie v nákupoch a vlastníctve áut. Vlastníctvo osobných áut na Slovensku sa za ostatných desať rokov zvýšilo o 60 %, a to z 243 áut na tisíc obyvateľov v roku 2005 na 390 áut v roku 2016.

Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides, rast počtu nakupovaných a vlastnených osobných automobilov bude zrejme ešte chvíľu pretrvávať.

Rekord v počte registrovaných áut

Umožňuje to totiž podľa neho súčasný ťah slovenskej ekonomiky a priaznivá situácia. „Trh práce láme rekordy, rýchlo rastú mzdy, zlepšuje sa spotrebiteľská dôvera,“ skonštatoval Štefanides.

Podľa údajov Združenia automobilového priemyslu od začiatku januára do konca augusta tohto roka narástol počet registrovaných nových osobných automobilov medziročne o 11 %.

Aj podľa údajov Štatistického úradu predaje motorových vozidiel pokračujú v raste, od začiatku januára do konca júla tohto roka v stálych cenách medziročne vzrástli o 9,1 %, zatiaľ čo v priemere za celý rok 2017 o 7,1 %.

„Tento rok bude zrejme rekordný z pohľadu počtu registrovaných nových áut, ktorých počet môže prekonať 100 tis. nových automobilov za rok,“ povedal Štefanides.

Prejav ekonomickej sily

Rýchlejší rast predaja či vlastníctva automobilov na Slovensku nie je podľa Štefanidesa ničím výnimočným, prejavuje sa aj v okolitých krajinách. Predaje nových áut v Českej republike, Maďarsku, či Poľsku za ostatné tri roky vzrástli ešte výraznejšie. „Treba však uviesť, že mnohé z týchto krajín v predajoch či vlastníctve áut za Slovenskom zaostávajú, a preto majú priestor na rýchlejšie dobiehanie,“ vysvetlil Štefanides.

Podľa analytika platí len do určitej miery to, že osobné auto je prejavom ekonomickej sily či statusu. S rastom životnej úrovne stúpa počet automobilov na počet obyvateľov iba do určitej miery.

Deliacou čiarou sa zdá podľa Štefanidesa práve priemer životnej úrovne EÚ. Krajiny, vrátane Slovenska a jeho susedov, ktoré sa nachádzajú pod priemerom EÚ z pohľadu výkonnosti ekonomiky, vykazujú vyšší počet nárastu automobilov.

Zameranie na životné prostredie

Naopak, krajiny s nadpriemerným výkonom ekonomiky a vysokou životnou úrovňou, teda štáty s najvyššími hodnotami hrubého domáceho produktu na obyvateľa, vykazujú podľa analytika stagnujúci či klesajúci počet automobilov.

„Inak povedané, obyvatelia bohatších krajín už nepociťujú potrebu s rastom životnej úrovne vlastniť aj viac automobilov. Sústreďujú sa skôr na kvalitu či ekologickosť a podobne. Prípadne si vyberajú prijateľnejšie formy osobnej dopravy z pohľadu dopadov na životné prostredie,“ uviedol Štefanides.

Slovensko sa podľa analytika ešte stále nachádza výrazne pod deliacou čiarou priemeru EÚ vo výkonnosti ekonomiky krajiny aj v nasýtenosti vlastníctva áut. Preto dopyt po osobných autách podľa analytika ešte má priestor rásť.

„Sme stále vo fáze dobiehania vyspelých krajín EÚ. K rastu počtu nákupov automobilov zrejme prispeje aj potreba obnovy vozového parku. Hoci priemerný vek vozového parku na Slovensku pomerne rýchlo klesá, ešte stále sú autá na Slovensku staršie ako je priemer EÚ,“ dodal Štefanides.