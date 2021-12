Slováci výrazne pociťujú infláciu na svojich príjmoch, proti znehodnoteniu úspor sa bránime len nedostatočne

Aktuálny vysoký rast spotrebiteľských cien veľmi výrazne pociťuje až tretina Slovákov, za problém pre svoje rodinné financie ho považuje aj ďalších 28 percent. Dve tretiny obyvateľov (64 %) je voči budúcemu vývoju skeptická a očakáva, že inflácia v budúcom roku ešte porastie. Avšak pred infláciou sa Slováci prakticky nechránia: napríklad tretina si ukladá úspory na sporiaci účet s úrokom blízkym nule a vyše 13 percent využíva investičné životné poistenie, ktoré kvôli vysokým poplatkom prináša len minimálne zhodnotenie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos v spolupráci s brokerom CapitalPanda na vzorke dospelých obyvateľov Slovenska a Českej republiky.

Slováci sú infláciou menej znepokojení ako Česi

Zaujímavosťou je, že Slováci sú infláciou menej znepokojení ako Česi. Kým inflácia sa výrazne alebo skôr výrazne dotýka 60 percent Slovákov, v Čechách je to takmer 65 percent. A to napriek tomu, že viac Slovákov ako Čechov (64 vs. 61 %) očakáva zvýšenie inflácie v budúcom roku. Pritom inflácia presiahla v oboch štátoch hranicu 5 percent.

Drvivá väčšina Slovákov bude mať kvôli inflácii nižší reálny príjem

Osem z desiatich Slovákov očakáva, že mu inflácia v budúcom roku zníži príjem. Takmer 34 % síce počíta s nárastom platu, avšak v menšej miere ako inflácia. 38 % Slovákov by sa výplatná páska nemala meniť, čiže príjem sa im zníži o celú výšku inflácie a ďalších takmer deväť percent očakáva pokles príjmu. V očakávanom vývoji platov sú na tom Česi aj Slováci veľmi podobne.

Takmer dve tretiny Slovákov nechráni svoje úspory pred infláciou. Dobrou správou však je, že rastú investície do podielových fondov a akcií.

„Zlou správou je, že Slováci sa napriek výrazným obavám z inflácie prakticky nechystajú svoje úspory ochrániť pred znehodnotením,“ komentoval výsledky prieskumu Jozo Perić, senior analytik brokera CapitalPanda, a dodal: „Tridsať percent Slovákov sa proti inflácii nijako nezabezpečuje a ďalších 31 percent na túto otázku nevedelo odpovedať. To znamená, že takmer dvom tretinám Slovákov vysoká inflácia tento aj budúci rok bude ujedať z úspor.“ Okrem toho sú Slováci, ktorí chcú svoje úspory ochrániť, stále pomerne konzervatívni pri investovaní svojich voľných finančných prostriedkov. „Až 34 % ukladá svoje peniaze na sporiace účty a vyše 13 percent využíva investičné životné poistenie. Dobrou správou však je, že v porovnaní s obyvateľmi Čiech a Moravy výrazne posilnilo investovanie do podielových fondov. Do nich plánuje investovať takmer 29 % Slovákov, ale len 20 percent Čechov. Ešte výraznejší rozdiel je v investovaní do akcií, do ktorých vkladá svoje úspory takmer 18 % Slovákov, čo je dvakrát viac ako v prípade Čechov.“

Slováci výrazne viac veria kryptomenám

Zaujímavosťou je, že Slováci výrazne viac veria kryptomenám ako Česi. Svoje úspory do nich investuje 11,4 percenta Slovákov, na porovnanie 5,9 percentami Čechov.

Naopak, v čom sa od našich západných susedov takmer nelíšime, je investovanie do tradičných aktív ako sú nehnuteľnosti a zlato, ktoré sa považujú za stabilné. Slováci 16,9 % svojich úspor vkladajú do investičných nehnuteľností a 9 % do zlata. Na porovnanie, Česi investujú 15 % svojich úspor do nehnuteľností a 11 % do zlata. Naopak, štátne dlhopisy ľudí nelákajú a sú na okraji záujmu v Čechách (investujú do nich 4 % respondentov) aj na Slovensku (2,3 %).

