Slováci využívajú internetbanking viac ako Maďari a Poliaci, najmenej digitálni sú Bulhari s Rumunmi

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) – Vlani polovica Slovákov využívala internetbanking. Ešte v roku 2007 digitálne bankovalo len 15 % Slovákov.

Online bankovanie sa dostáva do popredia

Podľa Eurostatu sa v rámci krajín Európskej únie online bankovanie postupne dostáva do popredia, pričom počet ľudí využívajúcich internetbanking sa od roku 2007 navyšuje.

„Najviac využívajú bankovanie cez internet ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Aktívnych užívateľov pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. V únii je z celkového počtu užívateľov len 24 % ľudí s nižším vzdelaním a až 77 % z nich má strednú a vysokú školu či vyššie vzdelanie,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Najdigitálnejší sú Dáni, Holanďania a Fíni

Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami EÚ vedie nad Poľskom, kde internetbanking využívalo 44 % ľudí a Maďarskom, kde ho používalo 41 % ľudí. Slovensko predbehli Rakúšania s podielom 58 %. V rámci susedov SR najviac online bankujúcich mala Česká republika, a to 62 %.

Najdigitálnejší boli vlani v rámci EÚ Dáni, Holanďania a Fíni. Až 89 % ľudí vo veku 16 až 74 rokov v týchto krajinách využíva na bankovanie práve internet. Nasledovalo Švédsko s podielom 84 % a Estónsko s podielom 80 %.

Najmenej digitálni sú Bulhari a Rumuni so zhodným podielom 7 %. Súvisí to podľa Buchlákovej so slabým internetovým pokrytím.