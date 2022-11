Slováci zabojujú o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára na pôde Holandska

Slovenskí tenisoví reprezentanti zabojujú o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára proti Holanďanom. Duel sa uskutoční 3. až 4. alebo 4. až 5. februára 2023 v „krajine tulipánov“. Rozhodol o tom nedeľňajší žreb v španielskej Málage, kde aktuálne vrcholí tohtosezónna edícia súťaže mužských reprezentačných tímov. Postup na finálový turnaj si zabezpečia víťazi dvanástich kvalifikačných duelov.

Cieľ zvíťaziť

S Holanďanmi majú Slováci priaznivú bilanciu 1:0. V roku 2005 ich zdolali vo štvrťfinále svetovej skupiny v bratislavskom Národnom tenisovom centre 3:2 a napokon postúpili až do finále, v ktorom prehrali s Chorvátmi (2:3). „Holanďania boli nasadení a pri žrebe sme si už nemohli vyberať.

Určite si však na nich veríme. Proti Talianom ‚chalani‘ ukázali, že sa dá hrať vyrovnaná partia s úplne každým. Nastúpime na zápas s tým, že ideme vyhrať. Tešíme sa. Bude to zmena, lebo v uplynulých dueloch sme hrali stále doma a teraz sa predstavíme na súperovej pôde,“ uviedol na webe Slovenského tenisového zväzu (STZ) najlepší slovenský singlista Alex Molčan.

Slováci môžu prekvapiť

Daviscupový kapitán Tibor Tóth by bol radšej, keby Slováci nastúpili v domácom prostredí, no rešpektuje nedeľňajší žreb. „Po toľkých rokoch, ktoré sme hrali stále doma, to už muselo prísť. Holandsko nie je ľahký súper, disponuje veľmi vyrovnaným tímom a dobrým skúseným deblovým párom. Rebríčkové postavenie favorizuje určite Holandsko, ale myslím si, že rozhodne momentálna forma jednotlivých hráčov a že v tomto dueli môžeme uspieť. Jednoznačne tam pocestujeme s odhodlaním a cieľom zvíťaziť a postúpiť na finálový turnaj Davisovho pohára,“ povedal Tóth na margo žrebu.

Podľa generálneho sekretára STZ Igora Mošku budú Holanďania favoritmi, ale ak slovenskí hráči budú v najsilnejšom zložení a dobrej forme, môžu podľa neho prekvapiť. „Po desiatich stretnutiach, ktoré sme odohrali na domácej pôde, vycestujeme teraz von. Holandsko je veľmi silný súper, ktorý má v tíme dvoch výborných singlistov z prvej svetovej stovky – Botica Van de Zandschulpa a Tallona Griekspoora. Rovnako v debli sú silní, až päť hráčov je aktuálne v elitnej stovke rebríčka, vrátane svetovej jednotky Wesleyho Koolhofa,“ skonštatoval Moška.