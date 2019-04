Slováci začali boj o miesto na MS v hokeji 2019, tréner Ramsay nedostal žiadnu ospravedlnenku

PIEŠŤANY 1. apríla (WebNoviny.sk) – Na pondelkovom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie na úvodný týždeň spoločnej prípravy pred májovými domácimi majstrovstvami sveta nechýbal ani jeden z 22 nominovaných hráčov. Zverenci trénera Craiga Ramsayho si rozložili tréningový stan v Piešťanoch a vo štvrtok 4. apríla si v Topoľčanoch zmerajú sily s výberom Švédska.

Svetový šampionát sa uskutoční od 10. do 26. mája v Bratislave a Košiciach, predtým Slováci odohrajú spolu až deväť prípravných zápasov, z toho päťkrát nastúpia na domácej pôde. Boj o MS sa teda pomaly, ale isto začína.

Nagy zabojuje o miesto

„Som veľmi rád, že v porovnaní s minulosťou som nedostal žiadnu ospravedlnenku a mám tu všetkých hráčov. Každý z nich dostane šancu zabojovať o miesto v národnom tíme pre majstrovstvá sveta. Začiatok prípravy bude náročný, veď nastúpime proti Švédom. Ani oni nebudú mať najlepší možný tím. Budú však hrať rýchlo a tvrdo. Nebude to nič ľahké. Musíme byť pripravení čeliť tomu,“ poznamenal Ramsay.

Najskúsenejším mužom v aktuálnom menoslove je obranca Slovana Bratislava Michal Sersen, ktorý má na konte 114 štartov v najcennejšom drese. Najlepším strelcom je Ladislav Nagy s 33 presnými zásahmi v 108 dueloch. „Sklamanie z vypadnutia Košíc v play-off po pár dňoch opadlo. Všetko je poriadku a už sa veľmi teším na boj o miestenky na šampionát. Všetci sa chcú dostať na domáce MS, ani ja nemám isté miesto. Dôležité bude, aby vydržalo zdravie. Som fit, inak by som tu nebol. Som pripravený,“ povedal Ladislav Nagy.

Handzuš bude komunikovať s hráčmi

Na súpiske tímu SR figuruje štvorica hokejistov, ktorá neodohrala v národnom tíme viac ako päť duelov. Sú to brankár Andrej Košarišťan a útočníci Adam Liška, Tomáš Mikúš a Dávid Gríger. „Pozvánka do reprezentácie poteší každého. Prišiel som zabojovať o miesto v tíme na majstrovstvá sveta. Pred rokom ma zabrzdilo zranenie, takže verím, že teraz mi to vyjde,“ hovoril útočník Tomáš Mikúš.

Asistentmi hlavného kouča Ramsayho budú počas prípravy aj na MS Róbert Petrovický, Michal Handzuš a Andrej Podkonický. Posledný menovaný sa pripojí k mužstvu až po ukončení klubových povinností v HKM Zvolen. Handzuš v tejto sezóne absentoval na lavičke reprezentácie, ale v minulom ročníku už v tejto pozícii vypomáhal. „Začiatkom marca sa ma Miro Šatan spýtal, či neprídem k tímu. Myslel som si, že na pozícii asistentov budú chalani, ktorí sa rotovali pri tíme počas sezóny, prípadne to bude Vlado Országh. Keďže Vlado povedal nie, tak oslovili mňa. Nechal som si čas na rozmyslenie a rozhodol sa prikývnuť. Mojou hlavnou úlohou bude komunikácia s hráčmi. Ja som nikdy nikoho netrénoval a nemám potrebné skúsenosti. Tiež budem Craigovi pomáhať v niektorých detailoch, ktoré si možno všimnem z tej pozície, že nie som tréner,“ povedal Michal Handzuš.