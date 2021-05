Slováci začali počas pandémie viac používať internet, v digitálnom svete sa cítia sebaisto najmä mladí

Mladí ľudia na Slovensku vo veku od 15 do 25 rokov sú v digitálnom prostredí sebaistí. Takmer polovica respondentov je presvedčených, že pozná nástrahy online sveta a len 23 percent sa takýchto nástrah obáva. Až 73 percent mladých si myslí, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť.

Naopak je to u seniorov vo veku nad 65 rokov. Tí sú viac sebakritickí a svoje schopnosti nepreceňujú. Len 20 percent tvrdí, že nástrahy online sveta pozná a každý tretí sa ich obáva. To, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť, si myslí len každý druhý z nich. Vyplýva to z prieskumu agentúry Stem/Mark pre mBank.

Mladí začali viac používať internet

Pandémia koronavírusu ovplyvnila používanie moderných informačných technológií aj u Slovákov. Až každý druhý opýtaný uviedol, že internet a moderné komunikačné prostriedky využíva častejšie ako pred pandémiou.

Najväčší nárast je podľa prieskumu vo vekovej kategórii od 15 do 25 rokov, a to až o 80 percent. U respondentov v strednom veku či seniorov je to približne o 40 percent viac.

Až 96 percent Slovákov si myslí, že sa na internete správa väčšinou bezpečne. Najsebavedomejšie vystupuje skupina mladých ľudí. Z nich 27 percent uviedlo, že sa vždy správa na internete bezpečne, zo skupiny seniorov to je len 17 percent.

Starší sú opatrnejší

Zároveň platí, že práve mladí ľudia sú v praxi menej opatrní. Každý tretí totiž občas alebo pravidelne potvrdzuje bez prečítania aj dôležité informácie ako správy z banky, v emaile či na sociálnych sieťach. Zo seniorov takto odpovedalo len 10 percent opýtaných.

Pri menej dôležitých veciach, ako napríklad potvrdzovanie cookies, pozornosť a zodpovednosť mladých klesá ešte výraznejšie. Bez prečítania, o čo presne ide, zaklikne takéto správy občas alebo pravidelne až 84 percent z nich. Naproti tomu, vo vekovej kategórii seniorov je to len 40 percent.