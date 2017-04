Slováci začali proti Švajčiarom rýchlym gólom, súper v závere otočil

TRENČÍN 13. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia prehrala 1:2 s výberom Švajčiarska vo štvrtkovom zápase seriálu Euro Hockey Challenge v Trenčíne.

Skóre duelu otvoril už v 43. sekunde Andrej Kudrna, ktorý za chrbát brankára Lukasa Flüelera poslal neúspešný pokus klubového spoluhráča zo Sparty Praha Lukáša Cingeľa.

Na dlhé minúty potom obaja gólmani “zatiahli roletu”. Na 1:1 vyrovnal v 52. min Joel Genazzi. O triumfe Švajčiarov rozhodol Brunner 48 sekúnd pred treťou sirénou.

V 67. vzájomnom zápase sa zrodila 31. prehra Slovákov, na svojom konte majú aj 28 triumfov a osemkrát sa zrodila remíza. Odveta je na programe v sobotu 15. apríla o 17.00 h v Žiline.

Euro Hockey Challenge

Trenčín – štvrtok:

Slovensko – Švajčiarsko 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Góly: 1. Kudrna (Cingeľ) – 52. Genazzi (Schäppi), 60. Brunner (Corvi, Ambühl)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš, Baluška – Šefčík, J. Tvrdoň (všetci SR), 2231 divákov

Zostavy:

Slovensko: J. Hudáček – Čajkovský, Graňák, Gernát, J. Mikuš, Švarný, Čerešňák, J. Brejčák, Šedivý – Dravecký, A. Šťastný, L. Hudáček – M. Bakoš, Cingeľ, Kudrna – Hovorka, Suja, Hrnka – Lušňák, Preisinger, M. Bartánus

Švajčiarsko: Flüeler – P. Baltisberger, Genazzi, Heldner, Geering, Löffel, Paschoud, D. Sutter, Marti – Ch. Baltisberger, Almond, Herzog – Hollenstein, Romy, Praplan – Brunner, Corvi, Ambühl – Riat, Schäppi, Suter – Herren

Úvod stretnutia vyšiel slovenskému tímu výborne. Cingeľ sa predral až pred brankára Flüelera, ktorý v 47. sekunde zneškodnil pokus slovenského útočníka, no bol prikrátky na dorážku Kudrnu – 1:0. Na opačnej strane J. Hudáček dvakrát zachránil pri šanciach Brunnera a Herrena. V 15. min Preisingerov teč Šedivého pokusu Flüler vyrazil, pred prvou sirénou pálil nepresne Löffel a nepochodil ani Praplan.

Na začiatku druhej časti pohrozili Dravecký s L. Hudáčkom, na opačnej strane sa o vyrovnanie pokúšal Suter. Neskôr nepochodili Čajkovský ani Almond. Slovákom potom nevyšla presilovka, ktorú dravým prienikom vybojoval L. Hudáček. Gólom sa neskočila ani strela Suju 30 sekúnd pred koncom druhej časti.

V úvode tretej tretiny putoval na trestnú lavicu M. Bartánus, ale Švajčiari toho smerom dopredu veľa nevymysleli. Práve M. Bartánus po návrate na ľad trafil žŕdku a Kudrna vzápätí pálil tesne nad. Po nepremenených príležitostiach prišiel trest: v 52. min úplne voľný Genazzi spomedzi kruhov ukončil neprestrielnosť J. Hudáčka v aprílovej príprave na MS. V slovenskom tíme potom neuspeli Lušňák ani Dravecký. Definitívnu bodku za duelom dal v poslednej minúte III. tretiny Brunner a rozhodol o triumfe hostí.

Hlasy:

Zdeno Cíger (tréner SR): „Toto je veľký hokej. S každým súperom sa musíme vyvarovať chýb. Dnes sme mali dosť šancí, ale dvakrát sme vzadu zaváhali a Švajčiari to potrestali. Ak by sme im odskočili na viacgólový rozdiel, bolo by to lepšie. Snažili sme sa jednoducho, ale prišli chyby. Hokej je v tomto krutý.“

Vladimír Dravecký (útočník SR, kapitán): „V sobotu to nebude iný zápas a musíme sa na to lepšie pripraviť. Verím, že v ňom zvíťazíme. Bol to ťažký zápas, v ktorom sa jazdilo hore-dole. Mali sme prevahu a škoda dvoch inkasovaných gólov v závere.“

Andrej Kudrna (útočník SR, autor gólu): „Začiatok zápasu nám vyšiel a mali sme aj ďalšie šance. My sme ich nepremenili a súper v závere duelu áno. Škoda toho. V tretej časti sme mali tri či štyri príležitostí a nedali sme z nich gól. Švajčiari nám z dvoch brejkov dali dva góly. Dobre sme si tam prebrali hráčov. Boli to naše chyby a musíme sa z nich poučiť.“

Július Hudáček (brankár SR): „Bol to klasický zápas Švajčiarov. My sme hrali vynikajúce celý zápas a oni mali dve pekné kombinačné akcie a dali z nich dva góly. Boli veľmi efektívni. My musíme popracovať na koncovke, aby sme dali viac gólov. Mali sme šance na viac poistiek. Do tretej tretiny sme mali ísť s vyšším náskokom, ale brankár súpera chytal vynikajúco a my sme sa trápili v koncovke.“

Patrik Lušňák (útočník SR): „V závere sme stále nechali tretieho hráča voľného a dostali góly. Škoda, že sme Julovi nepomohli, pretože zase podal super výkon. Urobili sme chyby, musíme si ich pozrieť na videu a popracovať na tom.“