Slováci začali v Piešťanoch s prípravou na MS v hokeji 2021, Ramsay má k dispozícii deväť hokejistov

Slovenská hokejová reprezentácia v stredu začala so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige (21. mája – 6. júna) uzavretým kempom v Piešťanoch. Jeho prvú časť pod vedením hlavného trénera Craiga Ramsayho absolvuje do soboty 10. apríla dovedna deväť hráčov – sedem korčuliarov a dvaja brankári.

Trio hráčov čaká premiéra

Z brankárov sa na akcii predstavia Denis Godla z českého Litvínov a Filip Belányi z extraligovej Banskej Bystrice. Z obrancov sú Martin Chovan z tímu Bratislava Capitals a trio z Česka Marek Ďaloga, Martin Bučko (obaja Pardubice) a Patrik Koch (Vítkovice).

Spomedzi útočníkov v stredu do Piešťan pricestujú Adam Liška z ruského Čerepovca v KHL, Dávid Buc z Bratislava Capitals a Martin Faško-Rudáš z extraligovej Banskej Bystrice. Pre uvedených hokejistov sa už sezóna na klubovej úrovni skončila. Trio Belányi, Bučko a Faško-Rudáš ešte nemá na svojom konte štart v seniorskej reprezentácii SR.

Neodradili ich týždne v bubline

„Úvodný kemp je príležitosť, aby som videl na ľade ďalších hráčov, najmä mladších. Veľa o nich neviem, videl som ich iba na diaľku a teraz sa s nimi môžem porozprávať a uvidím ich pri tréningoch. Dôležité bude, aby sme sa pri tom aj zabavili,“ povedal tréner Craig Ramsay na pondelkovom stretnutí s novinármi prostredníctvom videohovoru.

Na stredajšom zraze v Piešťanoch sa slovenskí hokejisti zhodli, že ich ani dlhé týždne v uzavretej bubline neodradili od toho, aby zabojovali o miestenku v reprezentácii na svetový šampionát do Lotyšska. Za všetkých to potvrdil aj najskúsenejší v aktuálnom tíme obranca Marek Ďaloga.

Každý chce o miesto zabojovať

„Reprezentovať je vždy česť, motivácia dostať sa na MS je vysoká. Každý chce o miesto zabojovať. Zvlášť preto, že pred rokom šampionát nebol. Neviem, čo mám od toho čakať. V kluboch sme síce mali aj teraz, ale v reprezentácii to bude asi prísnejšie. Dvojnásobne to bude platiť aj o majstrovstvách sveta. Neodradilo ma to, lebo chcem hrať a reprezentovať Slovensko. Každému je všetko okolo nepríjemné, ale týka sa to každého,“ prezradil už 96-násobný reprezentant SR Marek Ďaloga.

Obranca Patrik Koch štartoval na domácich MS v roku 2019 a rád by sa predstavil aj na šampionáte v Rige. „Každá pozvánka do reprezentácie poteší. Som tiež rád, že sa po dlhšom čase dostanem na ľad. Budeme zavretý a bude mi smutno za rodinou, ale šanca dostať sa na svetový šampionát by bola veľká česť. Preto som neváhal nad možnosť pripojiť sa k národnému tímu,“ prezradil košický rodák, ktorý sezónu 2020/2021 strávil vo Vítkoviciach.

Na príprave sa bude podieľať aj Lašák

Okrem hlavného kouča Ramsayho sa počas prvého týždňa v Piešťanoch bude na príprave Slovákov podieľať tréner brankárov Ján Lašák a kondičný kouč Ján Kovačič. Pri nástupe do kempu museli všetci podstúpiť testy na koronavírus a až po negatívneho výsledku zotrvať v izolácii.

Slováci v príprave na MS odohrajú osem duelov, po dva postupne proti tímom Lotyšska, Nemecka, Rakúska a Česka. Do svetového šampionátu vstúpi výber SR v piatok 21. mája proti Bielorusom. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.