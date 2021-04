Slováci zdolali Nemcov aj po druhý raz v prípravnom zápase pred MS v hokeji, tentokrát v riadnom čase

Po sobotňajšom triumfe 4:3 po nájazdoch zdolali slovenskí hokejisti Nemcov v Piešťanoch aj v nedeľňajšej odvete 2:1. Slovenské góly strelili v 29. min Andrej Kollár a v 48. min sa o víťazný zásah postaral Daniil Fominych. Na nemeckej strane bol jediný úspešný strelec v 39. min Daniel Schmölz. Slovenské víťazstvo je zaslúžené aj vzhľadom na jasný rozdiel v pomere striel na bránku (25-14).

„Mám len tie najlepšie pocity, musíme takto pokračovať aj ďalej. Držali sme systém a hrali jednoducho. To od nás vyžadoval tréner. Musíme však ešte viac strieľať, iba vtedy prídu góly. Som rád, že som skóroval v oboch zápasoch proti Nemcom, ale veľmi sa na to nepozerám. A neviem, či si udržím miesto aj v ďalšej slovenskej nominácii pred majstrovstvami sveta,“ povedal Daniil Fominych do kamier TV Dajto.

Najlepším hráčom bol Jánošík

Zverenci Craiga Ramsayho si vo štvrtom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Lotyšsku pripísali tretie víťazstvo, ale prvýkrát sa tešili v riadnom hracom čase po 60 minútach. Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili kapitána Adama Jánošíka. V 63. vzájomnom stretnutí Slovákov a Nemcov sa zrodil 35. triumf na slovenskej strane. Dvadsaťsedemkrát sa tešili Nemci a jeden zápas sa skončil remízou.

Slováci nastúpili do odvety proti Nemcom bez skúseného obrancu Ďalogu, ktorý zatiaľ nedostal šancu odohrať jubilejný stý reprezentačný zápas. Aktivita bola v prvej tretine na slovenských hokejkách, ale zverenci Craiga Ramsayho nestrelili gól ani v takmer polminútovej presilovke piatich proti trom.

Na bránku vyslali 14 striel

Slováci vyslali na bránku 14 striel, po góle volala najmä situácia z 12. min, keď Faškovi-Rudášovi nesadla strela po spolupráci Nemca a Fominykha. V druhej tretine prvýkrát vážnejšie zahrozili Nemci v 25. min, keď po strele Ugbekileho zazvonila pravá žŕdka za Konrádovou bránkou a puk sa ešte aj odrazil do betónov slovenského gólmana.

V 29. min predviedol výbornú individuálnu akciu mladík z obrany Nemec, ktorý v pozícii falošného krídla obkorčuľoval bránku Nemcov, prihral Kollárovi a útočník Nitry s prispením hosťujúceho brankára Pantkowského otvoril skóre – 1:0. V ďalšom priebehu druhej tretiny mali slovenské šance Slafkovský aj Liška, ale góly z toho neboli.

Pri vylúčení Kocha v 34. min Nemci nebezpečne podkurovali Konrádovi, no neprekonali ho. Stalo sa tak až v 39. min, keď Schmölz po akcii Fischbucha doklepol puk do prázdnej bránky za ležiaceho Konráda – 1:1.

Nemci nevyužili presilovku

V tretej tretine mohol v 46. min strhnúť vedenie na stranu Nemcov Braun a prakticky z protiútoku rovnako neuspel Jánošík. O niekoľko sekúnd neskôr už zasvietilo červené svetlo za nemeckou bránkou. Fominych využil nemecké zaváhanie na obrannej modrej a prepálil Haneho, ktorý v polovici zápasu vystriedal Pantkowského – 2:1.

Šesť minút pred koncom tretej tretiny dostal Slafkovský za vrazenie protihráča na mantinel trest 2+10 minút. Nemci presilovku nevyužili, rovnako neuspeli ani v záverečnej hre bez brankára a so Slovákmi prehrali aj druhý zápas v rozpätí necelých dvoch dní.

„Som veľmi šťastný z výkonu viacerých mladých hráčov. Máme však problém skórovať aj z jednoduchších situácií, čo treba zlepšiť. V presilovkách chýbal hráč, ktorý by to vzal na seba a preferuje častejšiu streľbu. To musíme tiež zlepšiť. Na druhej strane obrancovia začali veľmi dobre podporovať útok, čo je výborné najmä proti fyzicky tak zdatnému tímu ako je Nemecko,“ zhodnotil tréner Craig Ramsay na TV Dajto.

Mladí hráči príjemne prekvapili

Prezident SZĽH Miroslav Šatan komentoval zápasy proti Nemecku nasledovne: „Mladí hráči príjemne prekvapili a viacerí z nich si zaslúžia šancu bojovať o svetový šampionát. Sú prísľubom do budúcnosti. Predpokladám však, že asi šesť hráčov z tohto tímu uvoľní miesto v reprezentácii iným hráčom, keď príde čas na ďalšiu nomináciu. Budeme o nej informovať do dvoch dní. Medzi novými hráčmi pribudne aj jeden brankár.“

Po dvoch dueloch proti Nemcom odohrajú Slováci na piešťanskom ľade ešte dve stretnutia proti Rakúšanom (1. a 2. mája). Generálkou na svetový šampionát budú súboje proti domácim Čechom v Prahe (6. a 7. mája).