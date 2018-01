Slovák Ninis takéto preteky ešte nezažil, v lotyšskej Sigulde si utvoril štyri kariérne maximá

SIGULDA 28. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský sánkarský reprezentant Jozef Ninis potvrdil stúpajúcu formu pred blížiacim sa februárovým vrcholom – zimnými olympijskými hrami v kórejskom Pjongčangu a má za sebou nedeľu, akú doteraz ešte nezažil.

Na záverečnom podujatí 9. kola Svetového pohára sánkarov 2017/2018 v lotyšskej Sigulde, kde sa zároveň konali aj 49. majstrovstvá Európy, si utvoril štyri kariérne maximá – v klasických pretekoch, v rámci ME, v šprinte i celkovom hodnotení seriálu SP.

Najrýchlejšia druhá jazda

Najskôr v nedeľňajšej klasickej súťaži jednotlivcov obsadil 7. miesto, na ktoré sa vyšvihol najrýchlejšou druhou jazdou zo všetkých štartujúcich z 21. priečky po prvej jazde. Ninis za víťazným Rusom Semionom Pavličenkom zaostal o 0,301 s. Tridsaťšesťročný Slovák potvrdil, že siguldská dráha mu sedí. Aj jeho predchádzajúce najlepšie umiestnenie – 8. priečka z januára 2014, ako aj dve 10. pozície z februára a decembra 2012 sú z tohto ľadového toboganu.

V rámci európskeho šampionátu 2018 klasifikovali Ninisa dokonca na 6. mieste, oproti lanskému vystúpeniu v nemeckom Königssee je to vzostup o 11 stupienkov. Zároveň sa postaral aj o zlepšenie svojho doterajšieho maxima z ME 2014 v Sigulde, kde bol siedmy. Zaujímavosťou je, že vtedy aj teraz sa mu darilo na záverečnom podujatí seriálu SP, ktoré bolo generálkou pred ZOH.

V Top 10 po štvrtý raz

Ninis, ktorý bol pred týždňom v nórskom Lillehammeri 10. v klasických pretekoch a 5. v šprinte, čo bol do tejto nedele jeho najlepší výsledok v kariére, však prenikol do top 10 v aktuálnej sezóne aj štvrtýkrát.

V štvrtom tohtosezónnom šprinte určenom pre 15 najlepších sánkarov (táto disciplína však nie je súčasťou ME) bol nad jeho sily len Roman Repilov z Ruska. Ninis zaostal za ním o 72 tisícin sekundy a opäť posunul hranicu svojho najlepšieho umiestnenia na podujatiach SP. Druhá priečka napríklad aj pred olympijským víťazom Felixom Lochom z Nemecka je jeho životným úspechom. V šprinte bol už tretíkrát v top 10, okrem tohtoročného Lillehammeru (5.) a Siguldy (2.) aj v Calgary (10.) v decembri 2014.

„Tieto výsledky ma veľmi hrajú pri srdci. Splnil sa mi sen o medaile na podujatí Svetového pohára, aj keď 2. miesto som si vyjazdil v šprinte, ktorý nebol súčasťou programu majstrovstiev Európy. Aj 6. miesto z európskeho šampionátu je však super. Trochu ma mrzí prvá jazda, možno som mohol skončiť ešte vyššie, ale som spokojný. Zlepšil som si doterajšie maximum,“ uviedol pre agentúru SITA Jozef Ninis.

Pavličenko sa tešil z tretieho zlata

Medzi ženami pridala k sobotňajšiemu triumfu v klasických pretekoch víťazstvo v šprinte Ruska Tatiana Ivanovová a len v dvojiciach sa presadili nemeckí sánkari zásluhou dua Toni Eggert – Sascha Benecken.

V klasických pretekoch si najvyšší stupienok tretíkrát v aktuálnej sezóne vyjazdil medzi mužmi 26-ročný Semion Pavličenko. Ruský sánkar mal v súčte náskok 11 tisícin sekundy pred favorizovaným Nemcom Felixom Lochom a tešil sa z tretieho zlata z ME.

Pred tromi rokmi premiérovo oslavoval v ruskom Soči a vlani v nemeckom Königssee. Tretí skončil ruský obhajca celkového víťazstva v seriáli SP Roman Repilov (+0,112). Ďalší reprezentant SR Jakub Šimoňák nepostúpil v Sigulde z kvalifikácie a na ME 2018 mu patril takisto ako pred rokom 25. post.

Ninisovo najlepšie konečné umiestnenie

Nemec Loch, ktorý má na konte 38. víťazstiev na pretekoch tohto rangu v kariére (z toho šesťkrát uspel v šprinte), sa udržal na čele hodnotenia SP so ziskom 923 bodov. Po lanskej „pauze“, keď skončil druhý za Rusom Repilovom, sa šiestykrát v kariére stal držiteľom krištáľového glóbusu. Predchádzajúce prvenstvá získal za sebou v sezónach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016.

Ninis sa s 347 bodmi posunul na 14. miesto (o 19 stupienkov vyššie ako v SP 2016/2017), čo tiež jeho najlepšie umiestnenie v konečnom poradí SP v kariére. Šimoňák s 57 bodmi klesol na 38. stupienok, ale oproti vlaňajšku zaznamenal šesťmiestny vzostup.

Obhajkyňa celkového triumfu v SP Geisenbergerová, ktorá má na konte už 43 individuálnych víťazstiev v SP (vrátane dvoch v šprinte), bola suverénna v hodnotení žien so ziskom 1120 bodov. Už pred podujatím v Sigulde mala istotu obhajoby prvenstva v konečnom hodnotení SP.

Onedlho tridsaťročná olympijská víťazka získala krištáľový glóbus pre celkovú víťazku seriálu šiestykrát v kariére i za sebou (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018), čím je v ich počte už najúspešnejšou v histórii. O jedno prvenstvo prekonala krajanky Hüfnerovú a Silke Kraushaarovú-Pielachovú. Slovenka Katarína Šimoňáková so 78 bodmi obsadila v hodnotení SP 33. stupienok (pred rokom bola 48.).

Slovenské dvojice si polepšili

Eggert s Beneckenom si pripísali na konto 34. víťazstvo v kariére na úrovni SP (z toho majú sedem v šprinte). Obhajobu celkového triumfu mali istú už pred záverečným šprintom. V hodnotení SP získali 1170 bodov a víťazmi seriálu SP sa stali po sezónach 2014/2015 a 2016/2017 tretíkrát v kariére.

Slováci Marek Solčanský s Karolom Stuchlákom s 263 bodmi klesli na 19. pozíciu. Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom, ktorí v Sigulde neštartovali, zostali so 120 bodmi na 25. stupienku. Obe slovenské dvojice poskočili oproti vlaňajšku vyššie, Solčanský so Stuchlákom o dve, Vaverčák so Zmijom o sedem miest.

Rusko sa dočkalo víťazstva aj v súťaži tímových štafiet, v ktorej uspelo prvýkrát v aktuálnom ročníku. Kvarteto v zložení Tatiana Ivanovová, Semion Pavličenko, Alexander Denisiev/Vladislav Antonov zvíťazilo s náskokom 0,151 s pred favorizovaným obhajcami z Nemecka a vybojovalo pre svoju krajinu tretie zlato v tejto disciplíne po rokoch 2012 a 2014.. Rusi boli po prvom úseku na 2. mieste, ale mužský člen štafety ich dostal na vedúcu pozíciu, ktorú si udržali až do cieľa. Na bronzovom stupienku skončili domáci Lotyši (+0,179).

V konkurencii 12 štafiet sa predstavilo aj Slovensko v zostave Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis a Marek Solčanský – Karol Stuchlák, ale vo výsledkovej listine figurovalo medzi trojicou diskvalifikovaných tímov. V hodnotení SP štafiet obhájilo prvenstvo Nemecko so ziskom 485 bodov, Slovensko so 191 bodmi kleslo na 10. post, čo je päťmiestny posun vyššie oproti vlaňajšku.

49. ME a 9. kolo SP 2017/2018

Sigulda (Lot.) – nedeľa:

muži: 1. Semion Pavličenko (Rus.) 1:36,758 min, 2. Felix Loch (Nem.) 1:36,769, 3. Roman Repilov (Rus.) 1:36,870, … 7. (6. v rámci ME) Jozef Ninis 1:37,059, (25.) Jakub Šimoňák (obaja SR) nepostúpil z kvalifikácie

tímové štafety: 1. Rusko (Ivanovová, Pavličenko, Denisev/Antonov) 2:13,428, 2. Nemecko 2:13,579, 3. Lotyšsko 2:13,607, … Slovensko (Šimoňáková, Ninis, Solčanský/Stuchlák) diskvalifikované

šprint (nie je súčasťou ME)

muži: 1. Roman Repilov (Rus.) 27,839 s, 2 Jozef Ninis (SR) 27,911, 3. Felix Loch (Nem.) 27,977

ženy: 1. Tatiana Ivanovová (Rus.) 30,998, 2. Natalie Geisenbergerová (Nem.) 31,003, 3. Kendija Aparjodeová (Lot.) 31,111

dvojice: 1. Toni Eggert, Sascha Benecken (Nem.) 30,886, 2. Andris Šics, Juris Šics 30,973, 3. Oskars Gudramovičs, Peteris Kalninš (všetci Lot.) 31,080

Konečné poradie SP 2017/2018 po záverečnom 9. kole:

muži: 1. Felix Loch (Nem.) 923 bodov, 2. Wolfgang Kindl (Rak.) 838, 3. Roman Repilov (Rus.) 774, … 14. Jozef Ninis 347, 38. Jakub Šimoňák (obaja SR) 57

ženy: 1. Natalie Geisenbergerová 1120 bodov, 2. Dajana Eitbergerová (obe Nem.) 754, 3. Summer Britcherová (USA) 726, … 5. Tatjana Hüfnerová (Nem.) 695, … 33. Katarína Šimoňáková (SR) 78

dvojice: 1. Toni Eggert, Sascha Benecken 1170 bodov, 2. Tobias Wendl, Tobias Arlt (všetci Nem.) 911, 3. Peter Penz, Georg Fischler (Rak.) 836, … 19. Marek Solčanský, Karol Stuchlák 263, 25. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij (všetci SR) 120

Konečné poradie SP v súťaži tímových štafiet 2016/2017 po záverečných 6. pretekoch:

1. Nemecko 485 bodov, 2. Rakúsko 400, 3. Kanada 381, … 10. Slovensko 191