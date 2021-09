Slovakia Energy končí na slovenskom trhu

Najväčší alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy dnes podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom a požiadal o možnosť ukončenia svojej činnosti na slovenskom energetickom trhu k najbližšiemu možnému termínu. K tomuto razantnému kroku ho doviedla aktuálna situácia s neúnosným rastom cien energií na veľkoobchodných trhoch v spojení so štátnymi reguláciami cenotvorby. ÚRSO rozhodne o návrhu Slovakia Energy najneskôr do 30 dní.

Tlak na prechod k bezemisným zdrojom energií, špekulácie s emisnými povolenkami, dlhá zima i očakávaný nárast spotreby kvôli rozvoju elektromobility ženú ceny energií na veľkoobchodných trhoch strmo nahor. Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa v súčasnosti najväčší nezávislý dodávateľ na Slovensku rozhodol ukončiť svoju činnosť.

„Keď Slovakia Energy začala v roku 2008 pôsobiť na slovenskom trhu, očakávali sme, že sa regulácia skončí. Je ale rok 2021 a koniec tejto regulácie je stále v nedohľadne. Za daného stavu nemá zmysel, aby sme investovali do ďalšieho rozvoja firmy, a preto sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto náročnému kroku a vrátiť licenciu. Naše poslanie na slovenskom trhu sme vždy považovali za dôležité a dôvera, ktorú nám zákazníci prejavili, nás vždy hnala vpred k poskytovaniu čo najlepších služieb, často aj za cenu nízkej návratnosti vlastných financií. Ceny energií na Slovensku sú pre malé firmy a domácnosti regulované. Maximálna hranica, ktorú si dodávatelia v túto chvíľu môžu účtovať, už zďaleka nepokrýva náklady a nedá sa očakávať, že by sa situácia v budúcom roku zlepšila. Za aktuálnej situácie, ktorá sa deje na trhu, keď nemáme cenovú politiku vo svojich rukách, sme, bohužiaľ, nenašli spôsob, ako ďalej fungovať,“ uviedol Jiří Písařík, konateľ spoločnosti Slovakia Energy.

Súčasní zákazníci spoločnosti sa však nemusia obávať, že by zostali bez energií. Od tejto chvíle môžu automaticky ukončiť zmluvu a bez akéhokoľvek porušovania súčasných zmlúv prejsť k dodávateľovi, ktorého si sami vyberú. Prípadne sa o nich, v období troch mesiacov od ukončenia činnosti Slovakia Energy, postará takzvaný dodávateľ poslednej inštancie – toto právo vzniká každému jednému z nich, a to priamo zo zákona. Slovakia Energy ručí za vysporiadanie všetkých svojich záväzkov, či už voči dodávateľom alebo zákazníkom, ktorí sa nemusia báť, že by prišli o vlastné finančné prostriedky.

„Je nám ľúto že sme nútení opustiť slovenský trh. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim zákazníkom za dôveru, ktorú nám počas všetkých tých rokov prejavili. Aj v nasledujúcich týždňoch im budeme k dispozícii na našich infolinkách či e-mailoch a budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby bol pre nich prechod k novému poskytovateľovi čo najpohodlnejší,“ dodal Jiří Písařík. Zároveň budú priebežne aktualizované webové stránky spoločnosti www.slovakiaenergy.sk, kde zákazníci nájdu všetky potrebné informácie.

Slovakia Energy bola niekoľko rokov najväčším alternatívnym dodávateľom na Slovensku. Počet jej zákazníkov každý rok stúpal, vlani toto číslo narástlo o 3,8 % na celkový počet 307 770 odberateľov.

