Slovakia Travel požaduje prehodnotenie COVID automatu, mal by zvýhodňovať zaočkovaných

Prehodnotiť COVID automat v prospech zaočkovaných ľudí vyzýva vládu a odborníkov štátna organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku podľa nej totiž vážne ohrozuje cestovných ruch, pretože hotely a iné zariadenia v tomto odvetví v čiernych okresoch musia mať zatvorené aj pre zaočkovaných hostí a turistov zo zahraničia.

Organizácia vo štvrtok informovala, že v okolitých krajinách sú služby pre zaočkovaných stále otvorené a aktuálne hrozí, že ak Slovensko ostane zatvorené, môže to mať negatívny vplyv na celú zimnú sezónu.

Krutá realita pandémie

Generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika uviedol, že po vydarenej letnej sezóne je všetko pripravené nadviazať na ňu aj v zime.

„Dobieha nás žiaľ krutá realita pandémie. Cestovnému ruchu by preto pomohlo, keby sa včas upravil covid automat zvýhodňujúci zaočkovaných. V opačnom prípade zaočkovaní Slováci budú môcť vycestovať za zimnou dovolenkou do zahraničia a nebudú ju môcť tráviť na Slovensku,“ upozornil Mika.

Poskytovanie služieb na čierno

Zvýši sa tak podľa neho nielen mobilita cestovania do zahraničia, ale bude to mať najmä vážne ekonomické dôsledky a bude to znamenať ďalší záujem o schému pomoci.

„Rovnako je hrozbou, že ak nebudú pre zaočkovaných otvorené štandardné kapacity s jasnými podmienkami, budú, ako to býva zvykom, poskytovať služby neštandardné zariadenia bez podmienok a na čierno,“ očakáva šéf Slovakia Travel.

Situácia je čoraz horšia

Pandemická situácia sa podľa organizácie z týždňa na týždeň zhoršuje a v čiernej farbe od nasledujúceho týždňa bude takmer polovica Slovenska.

To najviac pocítia podnikatelia a zamestnanci v cestovnom ruchu a v gastronómii. Ubytovacie zariadenia a ďalšie služby musia byť podľa súčasného COVID automatu v čiernych okresoch zatvorené.

„S obavami sledujme vývoj tejto situácie. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné prikročiť k opatreniam, ktoré bránia šíreniu koronavírusu. Vidíme však, ako sa s pandémiou snažia popasovať v okolitých krajinách a tam predsa len nedochádza k lockdownu v cestovnom ruchu, tak ako u nás,“ poznamenal Mika. Ako dodal, služby sú tam dostupné pre zaočkovaných hostí a preto podobné zvýhodnenie by mali mať aj turisti na Slovensku.