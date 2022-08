Slovákom nevyšla generálka na MS v hokeji do 20 rokov, v súboji proti Švajčiarom im chýbal kúsok šťastia

Slovenskej reprezentácii hokejistov do 20 rokov nevyšla generálka na juniorský svetový šampionát v kanadskom Edmontone, v noci z piatka na sobotu totiž podľahla rovesníkom zo Švajčiarska tesne 2:3.

Po štvrtkovom triumfe nad Nemcami 5:3 začali mladí Slováci dobre a už v úvodnej minúte skóroval Jakub Demek, súper však otočil na 2:1 a ešte v prvej tretine vyrovnal Dalibor Dvorský na 2:2. Po bezgólovej druhej tretine sa Švajčiari ujali vedenia v 50. minúte a na tento okamih už slovenskí mladíci neodpovedali gólom napriek dominantnému tlaku.

Na predvedenej hre sa dá stavať

„Naša hra bola predovšetkým v tretej tretine vynikajúca. Na výkone, ktorý sme predviedli, sa dá stavať do budúcna. Pomer striel 20:1 v treťom dejstve deklaruje enormný herný rozdiel. Sedemkrát sme nastrelili žŕdku, skúsili sme aj hru bez brankára. Vyrovnať sa nám nepodarilo. Prehra nás, samozrejme, mrzí. Ale na predvedenej hre a charaktere, ktorý chalani ukázali, sa jednoznačne dá stavať smerom k majstrovstvám sveta,“ myslí si kouč Ivan Feneš, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Chýbal im kúsok šťastia

Podľa autora jedného zo slovenských gólov Dalibora Dvorského začali Slováci dobre.

„Strelili sme gól, no po švajčiarskom vyrovnaní naša hra trošku upadla. Škoda gólu na 2:3 v tretej tretine. Tlačili sme, ako sa dalo. Švajčiari sa hádzali do striel pomaly hlavami. Gól to neprinieslo. Chýbal nám kúsok šťastia. Snáď ho budeme mať na majstrovstvách sveta,“ poznamenal podľa HockeySlovakia.sk.

Prehra celý tím veľmi mrzí

Útočník Samuel Honzek priznal, že prehra v generálke na MSJ jeho tím mrzí.

„Mali sme veľa šancí, najmä gólových. Mali sme ich premeniť, výsledok by bol iný. Aj v hre by sa našlo zopár vecí, ktoré nám nevyšli. Nerealizovali sme ich tak, ako sme ich cvičili. Ak však zopakujeme výkon z tretej tretiny a vylepšíme detaily, môžeme byť úspešní,“ doplnil.

Káder opustia dvaja hráči

Tím SR „20“ teraz čaká jemný rez kádrom, výber opustia ešte dvaja hráči. „Jasno chceme mať už počas soboty. Opustia nás dvaja hráči, pravdepodobne jeden obranca a jeden útočník,“ prezradil kouč Feneš.

Do svetového šampionátu v Edmontone vstúpia mladí Slováci v utorok 9. augusta duelom proti rovesníkom z Česka.