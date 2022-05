Slovákom podľa Fehérváryho nefungovali presilovky, Tatar upozornil na zbytočné chyby a chýbajúce šťastie

Slovenská hokejová reprezentácia nebodovala v treťom zápase na MS 2022 vo Fínsku za sebou, keď v stredu podľahla Švajčiarsku 3:5. Doplatila nielen na nevyužité gólové príležitosti, ale najmä na neúspešné presilové hry.

Švajčiarski hráči zaznamenali deväť vylúčení na dve minúty, Slováci hrali v početnej výhode štyroch proti trom a v závere tretej tretiny aj piatich proti trom. Nevyužili však ani jednu a pripísali si tretiu prehru vo štvrtom stretnutí na turnaji.

Piaty súboj odohrajú v piatok o 19.20 h SELČ proti Kazachom.

Prehru už nezvrátili

„Nebol to vydarený zápas z mojej strany ani zo strany tímu. Predstavovali sme si to inak,“ priznal po zápase v priamom prenose RTVS obranca Peter Čerešňák.

Potom 29-ročný Trenčan vysvetlil, aké boli najväčšie problémy slovenského tímu: „Bojovali sme, ale nepodarilo sa nám zvrátiť výsledok. Chýbal nám gól, presilovky piatich proti trom treba premieňať. Nezostáva nám nič iné len nevešať hlavy a sústrediť sa na ďalšie zápasy, ktoré sú ešte pred nami.“

Presilovky nefungovali

Čerešňákov kolega z prvého obranného páru Slovenska a najnovšia posila národného tímu Martin Fehérváry skritizoval nevydarený vstup do duelu. Švajčiari išli od vedenia už v prvej minúte a mali ďalšie šance na zvýšenie náskoku.

Neskôr sa podľa beka Washingtonu Capitals zo zámorskej NHL výkon slovenského mužstva zlepšil, aj keď nie všetko bolo ideálne: „V ďalších dvoch tretinách sme boli lepší, dostali sme ich pod tlak, no presilovky nám nefungovali. Musíme na nich popracovať, nevedeli sme si posúvať puky, nevychádzal nám prechod do útočného pásma, nemali sme presné prihrávky. Snažili sme sa niečo vytvoriť, mali sme strely, ale nevychádzala nám finálna prihrávka. Musíme sa poučiť z chýb a pozerať sa dopredu, dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy.“

Chýba im aj štastie

Kapitánovi slovenského tímu Tomášovi Tatarovi bolo ľúto najmä nevydarených presiloviek, no poukázal aj na slabú streleckú efektivitu a zbytočné chyby v obrane.

„Budeme si musieť k tomu sadnúť a nejako sa poradiť, ako ich hrať lepšie, vôbec nám to nešlo. Strašne sa narobíme na naše góly a tie, ktoré dostávame, sú veľké nezmysly. Všetkých nás to ubíja, chýba nám aj trošku šťastia, aby nám viac gólov padlo. Veľmi nás to bolí,“ skonštatoval útočník New Jersey Devils z kanadsko-americkej profiligy.

Potrebujú tri body

Na druhej strane, Tatar pochválil brankára Adama Húsku, ktorý predviedol 26 zákrokov. Ako líder mužstva sa pokúsi svojich spoluhráčov povzbudiť do zvyšných troch duelov helsinskej A-skupiny proti Kazachom, Talianom a Dánom. Ak chcú Slováci pomýšľať na postup do vyraďovacej časti turnaja, musia v nich zvíťaziť za tri body.

„Musíme myslieť pozitívne, ešte máme tri zápasy, v ktorých môžeme získať body, musíme mať hlavy hore. Máme čas porozmýšľať a dúfam, že to bude lepšie. Budem sa snažiť motivovať chalanov, všetky ďalšie zápasy sa dajú zvládnuť a keď to dokážeme, môžeme postúpiť,“ dodal Tomáš Tatar v rozhovore pre RTVS.