Slovákom podľa ministra Sólymosa začína dochádzať, že ekologické témy sú veľmi dôležité

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Je povzbudivé, že ľudia sa viac zaujímajú o témy spojené s ekológiou a životným prostredím.

V eurovoľbách uspeli ekoaktivisti

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) tak počas stredajšieho rokovania vlády zareagoval na otázku o tom, že vo voľbách do europarlamentu uspeli dvaja ekoaktivisti.

„V Európe aj vo svete je táto téma stále silnejšia. Vidíme, že udržateľnosť, to, aby sme udržali túto planétu aspoň v takej kondícii, ako je, aby sme ju nezničili, ľudí zaujíma. Začína nám všetkým dochádzať, že je to veľmi dôležitá téma. Silnie to všade, už aj na Slovensku,“ povedal Sólymos.

Kandidoval aj Kurilla

V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu uspeli dvaja odborníci na životné prostredie za koalíciu Progresívne Slovensko – Spolu.

Do Štrasburgu sa prekrúžkovali Martin Hojsík zo šiesteho miesta a Michal Wiezik zo siedmeho miesta. Most-Híd, ktorý neprekročil päťpercentnú hranicu, chcel do europarlamentu z druhého miesta kandidátky poslať súčasného štátneho tajomníka envirorezortu Norberta Kurillu.

