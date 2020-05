Slovákom stačí na vycestovanie do Česka na 48 hodín len tlačivo o prekročení hranice

Na vycestovanie do Čiech s návratom do 48 hodín stačí Slovákom tlačivo o prekročení našej hranice. Pre agentúru SITA to uviedol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

České ministerstvo zdravotníctva v utorok vydalo ochranné opatrenie, podľa ktorého majú Slováci možnosť vycestovať do Čiech s návratom do 48 hodín, „pokiaľ je dôvod vstupu doložený odpovedajúcim dokumentom“.

Ako uviedol tlačový odbor rezortu zahraničných vecí po komunikácii s českým ministerstvom vnútra, pod týmto dokumentom sa rozumie potvrdené a opečiatkované tlačivo ministerstva vnútra SR o prekročení našej hranice.

Ako uvádza web korona.gov.sk, pri odchode zo Slovenska si majú občania nechať potvrdiť tlačivo o prekročení štátnej hranice. Bez neho im nemusí byť povolený vstup do štátu, kam cestujú.

Pri príchode na Slovensko z vybraných krajín sa preukážu potvrdeným tlačivom. Pobyt mimo SR nemôže presiahnuť 48 hodín, inak občanom hrozí karanténa v štátnom zariadení alebo v domácej izolácii.