Slovákov čaká v Prahe generálka na MS v hokeji 2021, tím by mali doplniť posily zo zámoria

Slovenskú hokejovú reprezentáciu už počas aktuálneho týždňa čaká generálka na tohtoročné majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige. Zverenci trénera Craiga Ramsayho vo štvrtok 6. mája a v piatok 7. mája nastúpia v Prahe proti domácemu výberu.

Po víkendových víťazných dueloch proti Rakúšanom pokračujú so spoločnými tréningmi opäť v Piešťanoch. V pondelok sa k tímu SR pridali už aj obrancovia Martin Gernát a Mislav Rosandič.

Najnáročnejší súper v príprave

Aktuálne je v slovenskom výbere trio brankárov, desať obrancov a štrnásť útočníkov. Po dvoch zápasoch proti Čechom by do slovenského kádra mohli pribudnúť už aj traja hráči zo zámoria – Róbert Lantoši, Marián Studenič a Adam Húska.

„Podľa mojich informácií to vyzerá dobre, ale nemám správy o tom, či je to potvrdené,“ uviedol v utorok popoludní asistent trénera Michal Handzuš. K blížiacim sa súbojom proti tímu ČR poznamenal: „Bude to najnáročnejší súper v príprave. Sme radi, že budeme hrať proti Čechom. Bude to veľmi kvalitný súper, v tejto fáze takého potrebujeme. Aktuálne sa sústredíme najmä na to, aby sme sa zladili. Vždy je však fajn zvíťaziť.“

Informoval tiež, že nové tváre v tíme Gernát s Rosandičom zasiahnu už do prvého stretnutia s Čechmi. „Všetci hráči v tíme sú zdraví, okrem Miša Krištofa. Nemá to však z duelu proti Rakúšanov. Potrebuje sa trochu doliečiť, na prvý duel v Prahe pravdepodobne nenastúpi.“

Gernát má za sebou najlepšiu sezónu

Obranca Martin Gernát ako nový český šampión s Třincom má 28 rokov a v slovenskej defenzíve je aktuálne tretím najskúsenejším hráčom. „V tíme je dosť mladíkov, veľmi rád im pomôžem. Výkony z klubu by som chcel preniesť do národného tímu. S trénerom sme sa ešte nebavili o mojich úlohách, isto tak spravíme čoskoro,“ ozrejmil prešovský rodák, ktorý v minulosti štartoval na MS 2017. „Mám za sebou najlepšiu sezónu v seniorskom hokeji. V tomto reprezentačnom výbere sa popasujem s akoukoľvek úlohou, akú dostanem. Česi majú veľkú kvalitu. Budú to náročné dve stretnutia,“ povedal Gernát pred duelmi v Prahe.

Iny bek Mislav Rosandič si tiež zahral vo finále českej extraligy, no vo farbách Liberca bol na strane zdolaného mužstva. „Česi sú náročný súper, ale ich tím ešte tiež nebude kompletný pred MS. Zápasy budú mať isto potrebný náboj,“ komentoval 26-ročný rodák z chorvátskeho Záhrebu. Niekoľko doterajších prípravných duelov slovenského tímu pozeral v televízii. „Ale nesledoval som to úplne dôsledne. Na základe výsledkov ťažko hodnotiť náš tím, ale hra sa mi celkom páčila. Verím, že aj naďalej sa budeme prezentovať víťazstvami,„zaželal si.

Prvý súboj šampionátu proti Bielorusom

Počas uplynulého víkendu absolvoval premiérové súboje v národnom tíme útočník Pavol Regenda, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Michalovciach. „V reprezentácii sa cítim dobre, partia je fajn. V zápasoch proti Rakúšanom sa mi hralo dobre a verím, že som zanechal dobrý dojem. Snažím sa plniť všetko, čo odo mňa tréneri chcú. Som rád, že som dostal šancu,“ poznamenal. Pred štvrtkovým a piatkovým zápasom v Prahe doplnil: „Česi majú dobrý tím, bude to o detailoch, korčuľovaní a súbojoch jedného proti jednému. Dúfam, že odohráme solídne zápasy a dosiahneme aj nejaké víťazstvo.“

Po prípravných zápasoch v Prahe už bude slovenský tím iba trénovať, prvý súboj na svetovom šampionáte v Rige odohrá v piatok 21. mája proti Bielorusom.