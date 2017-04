Slovákov dvakrát preveria Fíni, do Košíc cestujú Cígerovi zverenci vlakom

Slovenskí hokejisti majú s fínskym výberom veľmi negatívnu bilanciu.

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu v aktuálnom týždni čakajú ďalšie dve prípravné stretnutia pred májovými majstrovstvami sveta v Nemecku. Zverenci Zdena Cígera na domácom ľade privítajú Fínov. Prvý duel sa uskutoční v stredu 19. apríla o 17.00 h v Košiciach, odveta o dva dni neskôr v rovnakom čase v Bratislave.

Slovenskí hokejisti majú s fínskym výberom veľmi negatívnu bilanciu. Oba tímy doteraz absolvovali 33 vzájomných zápasov – Slováci v nich zvíťazili iba šesťkrát, zrodili sa tri remízy a 24 triumfov Fínov. Na vrcholnom podujatí družstvo SR zatiaľ naposledy uspelo na MS 2014 v Česku (5:2), odvtedy v šestnástich zápasoch triumfovalo iba raz v príprave (2:1 v Poprade, apríl 2014).

Kouč Cíger po minulotýždňových dvoch domácich dueloch proti výberu Švajčiarska (1:2 a 0:3) trochu pozmenil káder. K tímu sa pripoja brankár Ján Laco a útočník Dávid Skokan, na zraze sa už neobjavia brankár Samuel Baroš ani útočníci Adam Lapšanský, Marek Bartánus a Patrik Svitana. “Teraz budeme mať k dispozícii už viac hráčov smerom k MS, ktorí odohrajú zápasy proti Fínsku,“ povedal Zdeno Cíger. Slováci v predchádzajúcich dvoch domácich stretnutiach strelili iba jeden gól, preto slová obrancu Dominika Graňáka dávajú zmysel: “Náš základný problém je málo strelených gólov.“ Iný bek Ivan Švarný k predchádzajúcim dvom prehrám so Švajčiarmi doplnil: “Celkový prejav nebol až taký zlý, ako ukazuje výsledok.“

Zaujímavosťou je, že na stredajší zápas do Košíc sa slovenskí hokejisti presunú špeciálnym vlakom spolu s fanúšikmi, rovnakou súpravou pocestujú po stretnutí späť do Bratislavy spolu s Fínmi. “Je to zaujímavé a niečo nové. Bude to pozitívne, vlaky sú teraz na vysokej úrovni. Vyskúšame si to a musíme to brať pozitívne,“ povedal kouč slovenského družstva Zdeno Cíger a na margo cestovania vlakom doplnil: “Som vyučený železničiar, takže som mal aj režinku (voľný lístok na vlak, pozn.). Naposledy som však šiel vlakom už pekne dávno. Bude to aj pre mňa niečo zaujímavé.“

Skúsený obranca Graňák vlakom cestuje veľmi rád. “Keď nepotrebujem so sebou brať hokejový vak, tak do Bratislavy cestujem často aj vlakom. Celkom si to užívam. Aj počas sezóny vo Švédsku, keď som lietal domov z dánskej Kodane, tak som sa presúval vlakom,“ prezradil. Veľmi živo si pamätá aj na to, kedy naposledy cestoval vlakom na zápas. “Spomínam si, že to bolo v Rusku počas pôsobenia v Diname Moskva. Bola snehová kalamita a nemohli sme letieť, tak sme cestovali do Nižného Novgorodu vlakom,“ poznamenal.

Kádre výberov Slovenska a Fínska pred vzájomnými tohtotýždňovými zápasmi v Košiciach a Bratislave:

SLOVENSKO

Brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)

Obrancovia: Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.), Dominik Graňák (Rögle BK, Švéd.), Lukáš Kozák (MHC Martin)

Útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Plzeň), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR)

FÍNSKO

Brankári: Juha Metsola (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Joni Ortio (AIK Skelleftea, Švéd.), Harri Säteri (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL)

Obrancovia: Juuso Hietanen (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Julius Honka (Dallas Stars, USA/NHL), Topi Jaakola, Ville Lajunen (obaja Jokerit Helsinki/KHL), Joonas Järvinen (Červená hviezda Kchun-Lun, Čína/KHL), Tommi Kivistö (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Lasse Kukkonen (Kärpät Oulu), Atte Ohtamaa (Ak Bars Kazaň, Rus./KHL), Anssi Salmela (HC Lingköping, Švéd.), Jesse Virtanen (Lukko Rauma), Veli-Matti Vittasmäki (Ilves Tampere)

Útočníci: Miro Aaltonen (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Antti Pihlström, Pekka Jormakka, Tommi Huhtala, Marko Anttila (všetci Jokerit Helsinki/KHL), Antti Erkinjuntti (Lahti Pelicans), Julius Junttila (Lulea, Švéd.), Joonas Kemppainen (Sibir Novosibirsk, Rus./KHL), Sakari Manninen (HPK Hämeenlinna), Niko Ojamäki (Ässät Pori), Olli Palola (Växjö Lakers, Švéd.), Mika Pyörälä (Kärpät Oulu), Tomi Sallinen (Červená hviezda Kchun-Lun, Čína/KHL)