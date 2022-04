Slovákov v karanténe zo župných a komunálnych volieb nevynechajú, budú môcť voliť z domu

aktualizované 12. apríla, 11:38

Osoby, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR k 30. septembru vzhľadom na pandémiu koronavírusu nariadi izoláciu, sa budú môcť zúčastniť spojených komunálnych a župných volieb. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň.

Legislatívny návrh v utorok schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament návrhom zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa ministerstva vnútra je potrebné prijať právnu úpravu ešte pred vyhlásením volieb do orgánov územnej samosprávy tak, aby bolo možné náležite a v dostatočnom časovom predstihu zabezpečiť komplexnú prípravu procesu volieb. Zákon má byť účinný dňom vyhlásenia.

Voliča v izolácii navšívia členovia komisie

„Oprávnený volič, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, hlasuje podľa tohto zákona do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho trvalého pobytu alebo pobytu,“ uvádza sa v návrhu zákona. Hlasovanie špeciálnym spôsobom sa nemá vykonávať v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Voliča majú v izolácii navštíviť dvaja členovia špeciálnej volenej komisie so schránkou a volebnými lístkami. „Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Potrebné podanie žiadosti

Volič, ktorý má záujem o špeciálny spôsob hlasovania, má podať žiadosť zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do dvanástej hodiny.

Čakali na vývoj pandémie

Eva Chmelová z rezortu vnútra doplnila, že aby sa nezapočítali títo voliči dvojnásobne, v okrsku, kde majú trvalý pobyt, budú zo zoznamu voličov vyškrtnutí. Na otázku, prečo vláda návrh zákona schválila v skrátenom legislatívnom konaní, Chmelová odpovedala, „pretože sme čakali do poslednej chvíle, ako sa vyvinie pandemická situácia“.

Predpokladá, že v júni by mal predseda parlamentu vyhlásiť voľby. „Dôležité je, aby v čase volieb bol zákon platný a účinný tak, aby sa organizačno-technické zabezpečenie volieb vykonávalo v súlade s platnou legislatívou,“ dodala Chmelová.