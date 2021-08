Slovan aj Žilina vyhrali v pohárovej Európe na ihriskách súperov, Trnava doma remizovala

Ani jeden z troch slovenských zostávajúcich tímov v pohárovej Európe vo štvrtok neprehral. Dva z nich dokonca zvíťazili u súperov, tretí doma uhral bezgólovú remízu.

Pred budúcotýždňovými odvetami tak sú v hre o postup do play-off ŠK Slovan Bratislava, MŠK Žilina aj FC Spartak Trnava.

Slovan na Gibraltáre nezaváhal

„Belasí“ sa po vypadnutí v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov presunuli do Európskej ligy a v jeho kvalifikačnom kole sa predstavili na pôde Lincoln Red Imps z Gibraltáru.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa vonku viedli už 3:0 gólmi legionárov Gurama Kashiu, Jaromíra Zmrhala a Ezekiela Hentyho, domáci v 73. min skorigovali z pokutového kopu z kopačky Liama Walkera.

„Pred zápasom by som bol s výsledkom 3:1 spokojný, dostali sme však zbytočný gól. Za stavu 3:0 sme išli striedať a hovoril som, že treba dohrať zápas. My namiesto toho urobíme chybu, dostaneme z toho gól, a súper mal potom ešte šance. Prízvukoval som, že s Gruzínskom som tu zažil ten istý priebeh, viedli sme vtedy 2:0, o minútu bolo 2:2, z nepozornosti. Výsledok je však samozrejme dobrý, máme kvalitu, aby sme to doma uhrali, o tom som presvedčený. Musíme hrať pozorne 90 minút a lepšie zvládnuť finálne situácie. Takéhoto súpera v takomto zápase sme mohli ‚zabiť‘ na 4:0 či 5:0, aby sa už nevrátil do hry. Mrzí ma inkasovaný gól. Doma to musíme zvládnuť, na odvetu sa dobre pripravíme,“ povedal kouč Vladimír Weiss podľa oficiálneho webu Slovana. Odveta v Bratislave je na programe už v utorok 10. augusta.

Gono rozhodol o výhre Žiliny

Najtesnejšie víťazstvo 1:0 z Kazachstanu si odniesli futbalisti MŠK Žilina, ktorí v Astane v súboji 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy zdolali Tobol Kostanaj. Jediný gól duelu strelil v 27. min Miroslav Gono, pre ktorého to bol premiérový zásah vo farbách „šošonov“.

„Som rád, že sme v Kazachstane uhrali výborný výsledok a do domácej odvety ideme s jednogólovým náskokom. To nás však musí motivovať do ešte tvrdšej roboty, určite sa nemôžeme uspokojiť. Z čistého konta som najšťastnejší, organizačne sa v defenzíve posúvame a verím, že to tak bude pokračovať aj v ďalších zápasoch. Priznám sa, že pri poslednej šanci súpera som to ani nevidel. Dal som tam nohu, takisto by tomu zabránil aj niekto iné. Teším sa, že som pomohol chalanom, ale dnes sme makali ako tím spolu v defenzíve aj ofenzíve. Výhra je tou najkrajšou odmenou,“ povedal žilinský obranca Jakub Kiwior podľa klubového webu.

Trnava hrala bez gólov

V rovnakej súťaži ako Žilinčania privítali futbalisti Trnavy hráčov izraelského Hapoelu Tel Aviv. Napriek šanciam na oboch stranách najmä v druhej polovici stretnutia sa gól ani jednému súperovi nepodarilo streliť.

Žilina a Trnava absolvujú odvety vo štvrtok 12. augusta. Futbalisti MŠK sa predstavia doma pod Dubňom, zverenci trénera Michala Gašparíka vycestujú do Izraela.