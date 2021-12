Slovan ani Zvolen na čele extraligovej tabuľky nezaváhali, na jej dne sa však ocitli Nové Zámky (video)

Piatkové 22. kolo slovenskej hokejovej extraligy neprinieslo zmenu na čele tabuľky, Slovan Bratislava si udržal náskok troch bodov pred obhajcom titulu Zvolenom.

Stratu na vedúce duo však majú po piatku väčšiu tretie Michalovce, štvrtá Nitra aj piate Košice, všetky tieto tímy prehrali v domácom prostredí. K zmene prišlo na dne hodnotenia, z ktorého sa dostal Liptovský Mikuláš a klesli naň Novozámčania.

Slovan opäť našiel cestu ako vyhrať

Vedúci Slovan v domácom súboji proti Novým Zámkom natiahol víťaznú šnúru už na šesť duelov, gólmi Patrika Maiera a Marcela Haščák triumfoval 2:0. Čisté konto si pripísal brankár Samuel Hlavaj.

„Hostia hrali dobre, ale to aj vďaka nám, lebo sme ich dostali do zápasu. Boli sme nedisciplinovaní, najmä v druhej tretine, ale máme všetky body, hoci to z našej strany nebol krásny hokej. Musím pochváliť súpera a jeho trénera, hrajú pekný hokej. Ale my sme našli cestu, ako vyhrať,“ zhodnotil po súboji kouč víťazného kolektívu Róbert Döme.

Jeho náprotivok Gergely Majoross poznamenal: „Odohrali sme celkom dobrý zápas, ale naše špeciálne formácie neuspeli. V niektorých presilových hrách sme si dokázali vytvoriť dosť šancí, ale nedali sme góly. Inak sme hrali dobre. V ďalších zápasoch však musíme hrať presilovky lepšie.“

Zvolen sa tesne drží za Slovanom

Krok so Slovanom aktuálne drží iba Zvolen, ktorý v piatok uspel na ľade Košíc. Základ triumfu 4:1 položili zverenci trénera Petra Oremusa už v prvej tretine, v ktorej už v 11. minúte viedli 3:0.

„Naša koncentrácia na zápas bola výborná. Po celý týždeň sme výborne pracovali, pretože sme vedeli, že ideme na ľad silného súpera. Od prvej minúty bola aktivita a pohyb na našej strane. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené. Vyhrať v Košiciach nie je jednoduché, no ukázali sme, že vieme vyhrať aj u silných súperov,“ komentoval zisk troch bodov kouč Oremus.

Domáci kormidelník Kalle Kaskinen prezradil, že na duel proti Zvolenu sa tešil. „Videl som viacero jeho zápasov a mám k nemu, ako k úradujúcemu majstrovi, rešpekt. Zápas sme však začali veľmi zle. To by sa nám nemalo stávať. Postupne sa náš výkon zlepšil, ale nebol to náš deň,“ zhodnotil.

Podľahli Michalovce, Nitra, Prešov a Bystrica

V tabuľke tretie Michalovce doma podľahli Popradu 4:5 po samostatných nájazdoch, rozhodnutie vo ôsmej sérii zariadil Patrik Svitana.

Štvrtá Nitra na vlastnom štadióne podľahla Trenčínu 1:2, hostí viedol športový riaditeľ Branko Radivojevič namiesto odvolaného kouča Jána Pardavého.

Liptovský Mikuláš doma zdolal Prešov jednoznačne 6:0 a Spišská Nová Ves si tiež doma poradila s Banskou Bystricou 6:2

Prvý zápas na vynovenom štadióne

V nedeľu 5.12. je na programe 23. kolo extraligy. Košice v ňom hostia Nitru, Michalovce si zmerajú sily s Novými Zámkami, Banská Bystrica absolvuje v tejto sezóne prvý zápas doma na zrekonštruovanom štadióne proti Prešovu, Liptovský Mikuláš privíta Poprad, majstrovský Zvolen nováčika zo Spišskej Novej Vsi a líder tabuľky Slovan Bratislava vycestuje do Trenčína.