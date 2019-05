Slovan Bratislava chce hrať v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ale musí zaplatiť dlh za prenájom

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Od pondelkového večera je jasné, že Slovan Bratislava končí v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) a podá prihlášku do najvyššej slovenskej súťaže.

Dlhy voči hráčom

Na získanie potrebnej licencie musí vyrovnať dlhy voči hráčom a ide o sedemcifernú sumu v eurách. Vedenie klubu aj v prípade, že budú „belasí“ pôsobiť v Tipsport lige, chce hrať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorého vlastníkom je mesto Bratislava.

Slovan však aj v tomto prípade dlhuje sedemmiestnu sumu. Ako pre agentúru SITA potvrdil hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla, k 27. máju je to 1 171 213,26 eur a dlh HC Slovan mládež je k rovnakému dňu 135 916,31 eur.

„Tak ako všetci ostatní aj my sme sa včera z médií dozvedeli, že hokejový Slovan nebude pokračovať v KHL, pretože sa mu nepodarilo nájsť nového investora. Následne nám Slovan zaslal mailom list, v ktorom tieto medializované informácie potvrdil. Teda, že nemá investora, uznáva svoj dlh voči mestu, momentálne ho nie je schopný uhradiť, ale zároveň prejavil záujem využívať Zimný štadión O. Nepelu v extralige. Naše stanovisko zostáva nemenné. Slovan musí najneskôr do začiatku novej hokejovej sezóny zaplatiť svoj dlh voči mestu, ak chce aj naďalej pôsobiť na štadióne O. Nepelu. Predpokladáme, že o vzniknutej situácii budeme so Slovanom ešte rokovať,“ informoval Bubla agentúru SITA.

Podali niekoľko žalôb

Mesto Bratislava sa chystá aj na možnosť využitia priestorov modernej arény na iné podujatia v prípade, ak Slovan na štadióne nezostane. „Samozrejme, naďalej dlh vymáhame aj súdnou cestou. Vo veci je podaných viacero žalôb,“ dodal Bubla.

Slovan Bratislava naposledy hral v slovenskej extralige v sezóne 2011/2012, s domácou súťažou sa lúčil ziskom titulu. V KHL potom absolvoval sedem ročníkov. Dvakrát sa mu podarilo prebojovať do play-off nadnárodnej ligy.