Slovan Bratislava je po polovici základnej časti extraligy na čele tabuľky, hokejistom dopomohla aj výhra nad Zvolenom

Hokejisti Slovana Bratislava sú po polovici základnej časti extraligy suverénom tabuľky, na jej čele majú náskok desiatich bodov pred obhajcom majstrovského titulu Zvolenom. „Belasí“ vedú aj zásluhou víťaznej série, ktorú v piatkovom domácom súboji práve proti Zvolenčanom natiahli už na deväť duelov. Zverenci trénera Róbert Dömeho v piatok triumfovali 5:3.

„Počas celého zápasu okrem piatich minút v tretej tretine sme boli lepší. Boli sme silnejší na puku. Zvolen je však nepríjemný súper, má svoju kvalitu, výborne korčuľuje, ale my sme sa dnes (11. december pozn. redakcie) dobre pripravili. Dostali sme síce dva góly v tretej tretine, ale nemyslím si, že sme súpera do niečo pustili. Podržal nás opäť aj brankár Windsor. Vyhrali sme zaslúžene,“ zhodnotil kouč Döme podľa oficiálneho webu klubu.

V hokeji sa raz darí a inokedy menej

Na tretiu priečku sa v piatok posunula Nitra, ktorá doma zdolala Spišskú Novú Ves 5:2. Tím spod Zobora za druhým Zvolenom zaostáva o šesť bodov, k dobru však má až tri stretnutia. Na štvrtú priečku klesli Michalovce, ktoré prehrali v Košiciach 3:5 a v najvyššej domácej súťaži si pripísali už štvrtý neúspech bez prerušenia.

„Hokej je taký. Raz sa darí, inokedy menej. Potrebujeme to prelomiť a verím, že to bude opäť lepšie. Tento rok sa nám proti Zvolenu darí a verím teda, že sa na ňom nakopneme už v nedeľu. Radi by sme sa vrátili na víťaznú vlnu ešte pred reprezentačnou prestávkou,“ povedal podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) michalovský útočník Pavol Regenda, ktorý sa v piatok prezentoval dvoma gólmi.

Na dne tabuľky zostal Liptovský Mikuláš

Zemplínčanov okrem prehry môže mrzieť aj strata kapitána, obranca Vladimír Mihálik totiž utrpel zranenie v oblasti chodila a od hokeja si oddýchne približne tri týždne. Košice sú v tabuľke aktuálne piate.

Na dne extraligovej tabuľky zostal Liptovský Mikuláš napriek tomu, že v piatok zdolal Duklu Trenčín 3:1. Pádu na 12. priečku sa vyhla Banská Bystrica, ktorá si doma poradila s Novými Zámkami (3:2). „Barani“ ziskom troch bodov ukončili sériu štyroch prehier.