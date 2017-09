Aktualizované: Slovan Bratislava nestačil na Avangard Omsk, presadil sa iba Viedenský

aktualizované 5. septembra 22:44

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – HC Slovan Bratislava si v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) pripísal ďalšiu domácu prehru, keď v utorok večer podľahol Avangardu Omsk 1:4.

Zverenci trénera Miloša Říhu síce v prvej tretine prehrávali už 0:2, no Viedenskému sa podarilo znížiť a jednogólový rozdiel bol až do 46. min, v ktorej skóroval Anseľ Galimov. Definitívnu podobu výsledku dal v 51. min Dmitrij Žukenov.

Bratislavský klub má na svojom konte po utorku 7 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 10. miesto. Najbližšie sa „belasí“ predstavia opäť doma, v piatok 8. septembra o 19.00 h privítajú Neftechimik Nižnekamsk.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA (KHL)

HC Slovan Bratislava – Avangard Omsk 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 16. Viedenský (Ebert, Buchtele) – 5. Michejev (Meňšikov, Košelev), 13. Semionov (Košelev, Petersson), 46. Galimov (Fajzullin), 51. Žukenov (Martynov, Minejev)

Vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše: 57. A. Šťastný (Slovan) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Beľajev, Vasiliev – Zacharenkov, Majtak (všetci Rus.), 6628 divákov

Zostavy:

Slovan: Mazanec (51. – 51. Štěpánek) – Meszároš, Barker, Ebert, T. Voráček, Taimi, Švarný, L. Kozák – L. Kašpar, Viedenský, Buchtele – Smoleňák, Colby Genoway, Řepík – T. Hrnka, J. Mikúš, Skalický – A. Šťastný, Sádecký, Ščerbatov

Omsk: Furch – Meňšikov, J. Medvedev, M. Berezin, Lisov, Minejev, Martynov, Nazarkin – Kugryšev, Fisenko, Perežogin – Michejev, Pianov, Košelev – Žukenov, Semionov, Petersson – Galimov, Stas, Fajzullin

I. tretina

Slovan hral síce presilovku hneď v úvode, no počas dvoch minút ani raz nevystrelil na bránku súpera. Prišla piata minúta a domácich zaskočil gól Michejeva z ľavej strany, ktorého našiel z pravej strany Košelev.

Po nevyužitých početných výhodách na oboch stranách udreli opäť hostia – puk sa za Mazanca odrazil od korčule tiesneného Semionova, no podľa verdiktu videorozhodcu bolo všetko v súlade s pravidlami. Dočkal sa aj Slovan, keď v 16. min skorigoval Viedenský, ktorý ukázal prehľad pred bránkoviskom súpera. Pre domácich to bola len druhá strela do priestoru bránky Avangardu.

II. tretina

Druhá tretina priniesla sériu vylúčení, no bez gólového efektu na oboch stranách. Dvakrát si dve minúty odsedel bratislavský obranca Taimi, raz útočník Viedenský. Šancí bolo v tejto časti veľmi málo.

III. tretina

Tretiu dvadsaťminútovku začala potýčka medzi A. Šťastným a M. Berezinom, po ktorej obaja putovali na trestnú lavicu. Hosťom sa podarilo pridať tretí gól v 46. min, keď Fajzullin potiahol puk k bránke Slovana, na druhej strane našiel voľného Galimova a ten prekonal Mazanca – 1:3.

Štvrtý presný zásah pridali hostia v 51. min, v brejku sa nemýlil Žukenov a Mazanec vykorčuľoval na striedačku, po devätnástich sekundách hry sa však vrátil späť. Záver stretnutia dohral Slovan bez A. Šťastného, ktorý dostal trest do konca duelu za napadnutie hlavy a krku, skóre sa však už nezmenilo.

Hlasy:

Miloš Říha (tréner Slovana): „Náš tím som minule chválil, ale dnes nemám čo chváliť. Trápili sme sa až do konca duelu, nenašiel sa ani jeden hráč, ktorý by tomu vtisol niečo bojovnejšie. Omsk nemá až takú silu ako v minulosti, nechcem tým však znižovať kvalitu súpera. S Avangardom sa dá hrať, ale my sme dnes nehrali dobre.“

Andrej Skabelka (tréner Avangardu Omsk): „Predchádzajúci duel sme hrali zle a prehrali, ale v Bratislave to bolo lepšie, za čo chcem chlapcov pochváliť. Výkon chlapcov sa mi páčil. V Bratislave sa nám vždy hrá dobre a radi sem chodíme.“

Marek Viedenský (útočník Slovana): „Ťažko hodnotiť tento duel. Zaspali sme jeho začiatok a dostali dva góly. Všetci sme boli takí zaspatí. Druhú tretinu sme začali intenzívne, chceli sme to zvrátiť, tá bola za našej strany veľmi dobrá. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám tam vyrovnať. V tretej súper pridal tretí gól a viezlo sa to. Problémom bolo, že sme nevyužili presilovky, boli z našej strany hrozné.“

Ivan Švarný (obranca Slovana): „Možno sme sa nejakým spôsobom uspokojili, že nám to v prvých dueloch padalo, no dnes to nevychádzalo. Sú aj také zápasy, no nemôžeme mať tak zlý štart. Musíme sa z takýchto súbojov poučiť.“