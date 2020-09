Slovan Bratislava povedie Milanič, na lavičke nahradí trénera Kozáka ml.

Avizované medzi riadkami viacerých médií sa stalo skutočnosťou. Vedenie slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava podpísalo s 52-ročným slovinským trénerom Darkom Milaničom kontrakt na jeden rok s dvojročnou opciou.

Stalo sa tak len niekoľko dní po predčasnom konci Jána Kozáka ml. pre neuspokojivé výkony mužstva nezodpovedajúce potenciálu súčasného kádra a značke ŠK Slovan. O príchode nového trénera informuje oficiálny klubový web belasých skslovan.com.

Milanič trikrát doviedol NK Maribor do skupinovej fázy európskych pohárových súťaží. V európskych pohároch odkoučoval viac než 70 zápasov.

Ako hráč pôsobil v srbskom Partizane Belehrad a rakúskom Sturme Graz, na majstrovstvách Európy 2000 bol kapitánom slovinskej reprezentácie. Na dosiahnuté úspechy nadviazal aj počas trénerskej kariéry. Prvé skúsenosti zbieral ako asistent trénera v Sturme Graz či v slovinskej Gorici, ktorú doviedol na tretie miesto a do kvalifikácie európskych pohárov.

Najúspešnejším slovinský tréner aktuálnej éry

Asistentom Milaniča bude Novica Nikčevič, s ktorým už spolupracoval počas predchádzajúcich angažmánov. „Darko Milanič je najúspešnejším slovinským trénerom aktuálnej éry. Dvakrát dlhodobo pôsobil v Maribore, čiže v kontexte európskeho futbalu v klube podobnej veľkosti ako my. Popri šiestich tituloch dokázal trikrát postúpiť do skupinových fáz európskych pohárov. Má bohaté skúsenosti z európskych zápasov, kde odkoučoval cez sedemdesiat zápasov. Je to skúsený a jazykovo zdatný tréner a má jasnú predstavu, ako rozvinúť potenciál mužstva a posunúť ho na vyššiu úroveň,“ povedal generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml.

Nový tréner viedol už pondelkový predpoludňajší tréning slovanistov. „Som presvedčený, že v našom mužstve je väčší potenciál oproti výkonom, ktoré sme predvádzali v poslednom období. Už dlhšie sme vnímali, že náš potenciál nenapĺňame na sto percent. Práve to bol hlavný dôvod zmeny trénera. Potrebovali sme konať rázne, nemohli sme čakať. Nič iné, prosím, za zmenou trénera nehľadajte. Všetko ostatné, čo odznelo v niektorých médiách, sú výmysly a polopravdy,“ doplnil Kmotrík ml.

Štyri tituly s NK Maribor

Od roku 2008 až do roku 2013 Milanič úspešne viedol NK Maribor, s ktorým zbieral trofeje na domácej scéne aj úspechy na medzinárodnej scéne.

Bilancia hovorí jasnou rečou: 4 tituly, 3 domáce poháre a 3 superpoháre. Maribor sa pod jeho vedením dvakrát po sebe prebojoval do skupinovej fázy Európskej ligy, kde dosiahol cenné víťazstvo s Panathinaikosom Atény či remízu s Tottenhamom Hotspur.

V sezóne 2013/14 Milanič pôsobil v rakúskom Sturme Graz, odkiaľ ho na jeseň 2014 vykúpil tradičný anglický klub Leeds United. V roku 2016 sa vrátil do Mariboru, kde strávil štyri ďalšie úspešné roky. Získal dva majstrovské tituly (2016/17, 2018/19) a raz vyhral Slovinský pohár (2015/16).

Opäť sa s klubom presadil na európskej scéne. Maribor v ročníku 2017/18 postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov, kde získal tri body za remízy so Spartakom Moskva a FC Sevilla.