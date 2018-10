Slovan Bratislava prehral v KHL na ľade Ufy, pripísali si štvrtú prehru v rade

UFA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Slovana Bratislava si v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) pripísali už štvrtú prehru za sebou. Po troch domácich neúspechoch postupne proti Spartaku Moskva, Jokeritu Helsinki a HK Soči zverenci trénera Vladimíra Országha prehrali v piatok na ľade Salavatu Jualejv Ufa 1:4.

„Belasí“ v piatok inkasovali dva góly už v prvej tretine, v rozpätí necelých troch minút skórovali Joonas Kemppainen a Grigorij Panin. V 17. min síce skorigoval Patrik Virta, ale v 47. sekunde druhej časti poslal Ufu do dvojgólového vedenia Kemppainen. Poistku na 4:1 pridal v 46. min Dmitrij Kugryšev a v závere si už domáci ustrážili náskok.

Slovan odohrá najbližšie stretnutie v nedeľu 7. októbra o 13.00 h SELČ na ľade kazašského tímu Barys Astana, o dva dni neskôr sa predstaví v Novosibirsku. Po štrnástich stretnutiach má jediný slovenský zástupca v KHL na konte 8 bodov (skóre: 29:52) a patrí mu posledné 12. miesto v tabuľke Západnej konferencie.

Kontinentálna hokejová liga

piatok

Salavat Julajev Ufa – HC Slovan Bratislava 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Góly: 11. Kemppainen (Omark, Larsen), 13. Panin (Larsen, Hartikainen), 21. Kemppainen (Hartikainen, Omark), 46. Kugryšev – 17. Virta (Sersen, Chipchura)

Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bukin, Gamalej – Palej, Ponamarenko (všetci Rus.), 5970 divákov

Zostavy:

Ufa: Metsola – Larsen, Panin, Sergejev, Nazarevič, Arzamascev, Koledov, Jelizarov – Hartikainen, Kemppainen, Omark – Burdasov, Chochriakov, V. Tkačov – Kugryšev, Osnovin, Majorov – Soloduchin, Žarkov, Kadejkin – Šen

Slovan: Štěpánek – Sersen, A. Jánošík, É. Gélinas, Klok, Švarný, Meszároš, Bačik, Hedera – M. Sukeľ, Taffe, Virta – Řepík, Bailey, Červený – Liška, Chipchura, Rau – Lamper, T. Hrnka, Lunter

Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Slovana): „Gratulujem Ufe k víťazstvu. Súper mal veľmi dobrý začiatok a podarilo sa mu dvakrát skórovať. Domáci mali počas celého duel navrch, my sme im nechali dostatok priestoru. Navyše, Ufa má dobrých legionárov. V závere sme sa snažili aspoň skorigovať, no nepodarilo sa nám to a musíme sa pozerať na ďalší zápas. Salavat dnes zvíťazil zaslúžene.“