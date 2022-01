Slovan Bratislava prišiel po De Kampsovi aj o kanoniera Hentyho, pribudol ale srbský útočník Šaponjič

Po holandskom stredopoliarovi Joerim de Kampsovi prišil úradujúci slovenský futbalový šampión pre jarnú časť sezóny 2021/2022 aj o nigérijského útočníka Ezekiela Hentyho.

De Kamps strávil zvyšok aktuálneho ročníka na hosťovaní v holandskom klube Sparta Rotterdam, Hentyho čaká hosťovanie v saudskoarabskom klube FC Al-Hazem. Vedenie Slovana o tom informovalo na svojom oficiálnom webe.

„V tejto chvíli to bolo najlepšie riešenie pre všetky zúčastnené strany. Ponuka zo Saudskej Arábie je aj v zmysle následnej opcie na prestup zaujímavá pre klub i hráča. Ezekiel Henty počas celého pôsobenia v Slovane striedal dobré momenty s horšími. Zvažovali sme všetky aspekty, a rozhodli sme sa pre toto riešenie. Odchádza na platené hosťovanie na 6 mesiacov s opciou na prípadný prestup,“ cituje generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka ml. oficiálny web Slovana.

Podieľal sa na tituloch

Ezekiel Henty pôsobil v Slovane od januára 2020, v bratislavskom klube sa podieľal na tituloch aj zisku domáceho pohára v sezónach 2019/2020 a 2020/2021. V aktuálnom ročníku v belasom drese odohral 33 duelov a strelil v nich 14 gólov.

S deviatimi presnými zásahmi je po boku Jakuba Kadáka z Trenčína na prvej priečke v hodnotení najlepších fortunaligových strelcov.

Henty do Bratislavy prišiel z maďarskej Puskásovej akadémie, z ktorej tiež hosťoval v chorvátskom Osijeku. Okrem Maďarska a Chorvátska predtým hral aj v Rusku, Slovinsku, Spojených arabských emirátoch a Taliansku.

Aj srbský útočník

Káder Slovana po odchode spomenutého dua rozšíril 24-ročný srbský útočník Ivan Šaponjič, ktorý od leta 2019 patril španielskeho Atléticu Madrid, no v tomto klube absolvoval len dva ligové a tri pohárové súboje.

V druhej polovici minulej sezóny bol na hosťovaní v Cádize. Šaponjič predtým hral aj srbský Partizan Belehrad, v Belgicku za Zulte Waregem a v Portugalsku za rezervu tímu Benfica Lisabon. Srb so Slovanom podpísal kontrakt na tri roky s opciou.

„Je fakt, že Ivan v poslednom období veľa neodohral, to si uvedomuje on i my. Som presvedčený, že futbal hrať nezabudol, no potrebuje nabrať sebadôveru, kondíciu a hernú formu. My mu v tom pomôžeme a pevne verím, že dobrú energiu mu dodajú aj naši fanúšikovia. Ivana v Slovane vítam a verím, že spoločne napíšeme pekný príbeh,“ uviedol Kmotrík ml.