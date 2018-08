Slovan Bratislava sa s Európskou ligou rozlúčil debaklom, vo Viedni podľahol Rapidu 0:4

VIEDEŇ 16. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si nezahrajú play-off Európskej ligy (EL) v sezóne 2018/2019.

Zverenci trénera Martina Ševelu vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 3. predkola EL prehrali vo Viedni s domácim Rapidom jednoznačne 0:4, minulotýždňové tesné víťazstvo na Pasienkoch 2:1 „belasým“ nestačilo na postup a s pohárovým účinkovaním sa lúčia. Hetrikom sa na Allianz Stadione prezentoval Christoph Knasmüllner, raz skóroval Thomas Mung.

Požadovaný efekt

Prvú šancu vo štvrtkovom odvetnom večernom dueli mali hostia, Čavričov prudký pokus v 2. min skončil tesne nad Strebingerovou bránkou. Odpoveď domácich však mala vzápätí hneď gólové vyústenie.

Bolingoli-Mbombo prenikol po ľavej strane, presne prihral a Knasmüllner,potešil svojich neustále hlasito povzbudzujúcich priaznivcov – 1:0. „Belasí“ sa po inkasovanom góle snažili preľstiť defenzívu Rapidu cez rýchlonohých krídelníkov Čavriča a Mohu, no ich individuálne prieniky nepriniesli požadovaný efekt.

V 24. min vyzerala nebezpečne situácia v šestnástke Slovana: po prihrávke Vetona Berishu však Knasmüllnerovi tentoraz zakončenie vôbec nevyšlo. Po polhodine hry vyrazil Greif prudkú strelu Berishu, v drese hostí sa nepretlačil po ľavej strrane Moha. Rapid pohrozil v 37. min po rohovom kope Murga, stopér Barač hlavičkoval tesne vedľa. Pri Alarovom pokuse bol pripravený Greif.

Tutovka na domácu bránku

Tesne pred polčasovou prestávkou prišla najväčšia príležitosť úradujúceho slovenského vicemajstra. Nono pekne zakrútil „štandardku“, ale hlavičku kanoniera Šporara bravúrne zneškodnil brankár Strebinger.

Hráči Slovana, vedomí si nutnosti strelenia gólu na postup do play-off EL, začali po zmene strán aktívnejšie. Šporar našiel prihrávkou Mohu, jeho prudkú strelu v 48. min vyrazil v „prilbe“ chytajúci Strebinger. Domáci Bolingoli-Mbombo potom mieril iba nad bránku, jeho spoluhráč Murg natiahol Greifa, no bol z toho iba rohový kop. V 62. min vytlačil Greif na brvno delovku Knasmüllnera a „čaroval“ aj onedlho po hlavičke kapitána Schwaba. Slovan sa však nevzdával a mal ideálnu možnosť vyrovnať.

Striedajúci Savičevič však v 69. min neprekonal Strebingera a Moha následne netrafil v „tutovke“ domácu bránku. O desať minút neskôr zahrmelo na druhej strane. Do otvorenej obrany sa predral striedajúci Andrei Ivan a strelecky disponovaný Knasmüllner zvýšil na 2:0.

Hostia potrebovali jeden gól na predĺženie, v hre vabank však ešte dva razy inkasovali. V 85. min dal Murg zblízka ľavačkou tretí gól domácich a zaslúžený triumf Rapidu Viedeň spečatil v nadstavenom čase svojím tretím presným zásahom v stretnutí Knasmüllner.

Futbalová Európska liga 2018/2019 – 3. predkolo – odvetný zápas

SK Rapid Viedeň (Rak.) – ŠK Slovan Bratislava (SR) 4:0 (1:0) – prvý zápas 1:2, do play-off EL postúpil Rapid Viedeň

Góly: 3., 79. a 90.+ Knasmüllner, 85. Murg, ŽK: 25. Schwab, 42. Bolingoli-Mbombo, 45. Alar, 67. Potzmann – 51. Božikov, 77. Saláta, rozhodovali: Massa – Meli, Vuoto (všetci Tal.), 17 800 divákov

Zostavy:

Rapid Viedeň: Strebinger – Potzmann, Sonnleitner, Barač, Bolingoli-Mbombo – D. Ljubicic, Schwab (88. Muldur) – Murg (90. Kostič), Knasmüllner, Veton Berisha – Alar (78. A. Ivan)

Slovan Bratislava: Greif – Apau (80. Cmiljanič), Saláta, Bajrič, Božikov – Nono – Dražič (80. Hološko), Ibrahim Rabiu (67. V. Savičevič) – Čavrič, Šporar, Moha

Hlasy po zápase

Martin Ševela (tréner Slovana Bratislava): „ Vstup do zápasu nebol podľa našich predstáv. Vedeli sme, že v úvode nás budú chcieť zatlačiť, a tak sme potrebovali hrať jednoducho, čo sa nám nedarilo. Uspieť sa dalo aj za stavu 0:1 keď boli rozhodujúce šance Savičeviča a Mohu. Za stavu 0:2 sme museli ísť do rizika, prestriedali sme a hrali sme na troch obrancov. Domáci nás však potrestali za chyby. Mrzí nás to, pretože Rapid bol hrateľný Ak by sme premenili šance, mohlo to byť iné. Kvalita Rapidu však bola inde ako je to u mužstiev v našej lige a to sa prejavilo. Musíme dať hlavy hore a dobre zregenerovať.“