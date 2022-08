Slovan Bratislava už pozná svojich súperov v pohárovej Európe a tréner Weiss asi vie, kto bude favoritom

aktualizované 26. augusta 2022, 15:42

Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v Európskej konferenčnej lige 2022/2023 predstavia v H-skupine a ich súpermi budú švajčiarsky FC Bazilej, litovský Žalgiris Vilnius a arménsky Pjunik Jerevan. Rozhodol o tom piatkový žreb v tureckom Istanbule. Program stretnutí by mal byť známy ešte v piatok.

Zaujímavosťou je, že v tíme litovského šampióna pôsobí slovenský útočník Jakub Sylvestr, ktorý do seniorského futbalu prenikol práve vo farbách Slovana Bratislava a hral zaň v rokoch 2007 až 2010 s výnimkou jari 2009, keď hosťoval v Petržalke.

Tréner verí v dobré výsledky

„Z pozície diváka to nie je príliš atraktívna skupina, ale je hrateľná. Verím, že uhráme dobré výsledky. Uvidíme, čo nám prinesie program, to bude veľmi dôležité. Body sa budú počítať na konci. Je to hrateľná skupina a uvidíme. Musíme si súperov zanalyzovať. Boli tam aj atraktívnejší a ťažší súperi, ale žreb je žreb. Musíme sa tomu prispôsobiť a odohrať dobré zápasy. Papierovo je najlepší Bazilej a bude asi favorit skupiny. Uvidíme, čo bude v našich silách, nechcem predbiehať. Budeme bojovať a verím, že potešíme divákov. Žiadny zo zápasov nebude ľahká prechádzka,“ povedal v prenose RTVS kouč Slovana Vladimír Weiss starší.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zápasy začínajú už v septembri

Prvé stretnutia v skupinách sú na programe už vo štvrtok 8. septembra, ďalšie prídu na rad 15. septembra, 6. októbra, 13. októbra, 27. októbra a 3. novembra.

Víťazi skupín postúpia do osemfinále play-off EKL, kluby z druhých miest absolvujú baráž s družstvami z tretích miest v skupinovej časti EL. Pre tímy z tretích a štvrtých miest sa púť pohárovou Európu v sezóne 2022/2023 skončí.

Predstavia sa aj futbalisti spod Tatier

Okrem slovenského šampióna sa v skupinovej časti EKL predstaví aj niekoľko futbalistov spod Tatier. V C-skupine sa poľský tím Lech Poznaň s obrancom Ľubomírom Šatkom stretne so španielskym Villarrealom, izraelským Hapoelom Beer Ševa a rakúskou Austriou Viedeň.

Ďalší reprezentant Ondrej Duda a jeho nemecký klub 1. FC Kolín nad Rýnom čakajú v D-skupine súboje proti srbskému Partizanu Belehrad, francúzskemu OGC Nice a českému 1. FC Slovácko, v ktorom pôsobia Patrik Šimko a Michal Tomič. Slavia Praha v kádri s Jakubom Hromadom a Ivanom Schranzom v G-skupine absolvuje po dve stretnutia proti rumunskému Klužu, tureckému Sivassporu a kosovskému družstvu FC Ballkani Suhareke.

Európska konferenčná liga 2022/2023 sa na jeseň bude hrať okrem Bratislavy aj v Košiciach, kde našiel prechodný domov ukrajinský klub SK Dnipro-1. Ten v E-skupine v KFA privíta holandský Alkmaar, cyperský Apollon Limassol a FC Vaduz z Lichtenštajnska.

Zloženie základných Európskej konferenčnej ligy 2022/2023: A-skupina: Istanbul Basaksehir (Tur.), AC Fiorentina (Tal.), Heart of Midlothian (Škót.), FK RFS Riga (Lot.)

B-skupina: West Ham United (Angl.), FCSB (Rum.), RSC Anderlecht Brusel (Belg.), Silkeborg IF (Dán.)

C-skupina: Villarreal CF (Šp.), Hapoel Beer Ševa (Izr.), Austria Viedeň (Rak.), Lech Poznaň (Poľ., Ľubomír Šatka)

D-skupina: Partizan Belehrad (Srb.), 1. FC Kolín nad Rýnom (Nem., Ondrej Duda), OGC Nice (Fr.), 1. FC Slovácko (ČR, Patrik Šimko, Michal Tomič)

E-skupina: AZ Alkmaar (Hol.), Apollon Limassol (Cyp.), FC Vaduz (Licht.), SK Dnipro-1 (Ukr.)

F-skupina: KAA Gent (Belg.), Molde FK (Nór.), Shamrock Rovers (Ír.), Djurgaardens IF Štokholm (Švéd.)

G-skupina: SK Slavia Praha (ČR, Jakub Hromada, Ivan Schranz), CFR Kluž (Rum.), Sivasspor (Tur.), FC Ballkani Suhareke (Kos.)

H-skupina: FC Bazilej (Švaj.), ŠK Slovan Bratislava (SR), FK Žalgiris Vilnius (Lit., Jakub Sylvestr), FC Pjunik Jerevan (Arm.)