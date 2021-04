Slovan Bratislava v úvode play-off zaskočil Nitru fyzickou hrou, nastrieľal aj deväť gólov (video)

Hokejisti Slovana Bratislava nepodávali presvedčivé výkony na konci základnej časti Tipos extraligy. V posledných štyroch zápasoch strelili dokopy len sedem gólov a v riadnom hracom čase zdolali iba hráčov Banskej Bystrice.

Lenže vstupom do play-off akoby slovanistov pošibali čarovným prútikom. Vo dvoch víťazných zápasoch proti HK Nitra nastrieľali deväť gólov a inkasovali jediný. Nitranov prevýšili nielen v premieňaní šancí, ale aj v defenzíve a zdravej agresivite. Výrazne dominovali vo fyzickej hre a z toho pramenili nitrianske chyby.

Jeden tréner bol spokojný, druhý až tak nie

„Po prvej tretine sme zmenili niektoré veci a odvtedy sme mali zápas vo svojich rukách. Hrali sme už potom taký hokej, aký sme chceli. Veľmi dobre hráme aj v oslabeniach. Naša hra funguje, som spokojný. Je to oukej,“ skonštatoval tréner HC Slovan Róbert Döme po druhom zápase série pre RTVS.

„Jeden gól je málo na víťazstvo. Buď šance premeníme alebo ich budeme naďalej spaľovať a nebudeme víťaziť. Hra bola dobrá, ale v premieňaní šancí je momentálne rozdiel medzi oboma tímami,“ uviedol tréner Nitry Antonín Stavjaňa.

Slovan čakajú ešte náročné zápasy

Dva zo štyroch gólov Slovana vo štvrtkovom súboji proti Nitre strelil útočník z tretej formácie Tomáš Matoušek. Práve trio Matoušek – Zigo – B. Rapáč je vysoko produktívne a zároveň dokáže tvrdou hrou znepríjemniť aktivitu súperovi. V dvojzápase play-off Matoušek strelil už tri góly, Zigo k jednému presnému zásahu pridal tri asistencie a rovnaký počet prihrávok má aj Rapáč.

„Je jedno, či dá gól Fero, Paľo alebo Jano. Máme spoločný cieľ, za ktorým ideme. Vo formácii sa mi hrá dobre. Sme traja silovo hrajúci útočníci, fyzická hra nám ide. Sme kvalitní korčuliari, môžeme súpera napádať. Celý život hrám fyzicky, je to môj štýl, iný už nebudem. V play-off sa hrá tvrdo, zatiaľ nám to vychádza. Čakajú nás však ešte náročné zápasy,“ povedal Tomáš Matoušek na webe SZĽH.

„Corgoňom“ fyzická hra nevychádza

Nitriansky elitný útok sa trápi a s ním aj celé mužstvo. „Corgoni“ veria, že po príchode na domáci ľad sa obraz hry zmení a dokážu eliminovať fyzickú hru Slovana.

„Aj my sa snažíme hrať fyzicky, chceme predvádzať našu hru, ale nevychádza nám to. Slovan nás, navyše, vyškolil z efektivity,“ povedal útočník Nitry Adrián Holešinský.

Tímy sa tentokrát stretnú na ľade Nitry

Séria HC Slovan Bratislava – HK Nitra bude pokračovať 4. a 5. apríla na ľade Nitry.

„Pôjdeme tam ukázať našu hru a najmä moderný hokej. Chceme hrať tak, ako sa má v play-off, a súperovi vnútiť našu hru,“ odpovedal Róbert Döme na otázku, čo chce so svojimi hráčmi predviesť na ľade súpera.

Útočník Nitry Holešinský má jasno v tom, čo treba zlepšiť: „Viac zjednodušiť našu hru v presilovke, čakať na dorážky a niečo nám tam padne. Zápasy rozhodujú špeciálne tímy a tie mal v prvých dvoch stretnutiach lepšie Slovan. Presilovky musíme využívať, ak chceme byť úspešní.“

Pod Tatrami udáva tón favorit

Rovnako v druhej štvrťfinálovej sérii pod Tatrami zatiaľ udáva tón favorit, aj keď nie tak jednoznačne ako v prípade Slovana. HK Poprad vyhral nad HC 07 Detva na domácom ľade 6:3 a 4:3. Útočník Dávid Skokan strelil v oboch zápasoch dovedna štyri góly.

„Som tu na to, aby som pomohol tímu. Teraz mi to padlo, nabudúce možno skóruje niekto úplne iný,“ vyslovil sa Skokan.

„História sa nebude pýtať na to, akým spôsobom sme zápasy vyhrali. Je to 2:0 a potrebujeme ešte dve víťazstvá. Stále je to však otvorené, lebo v Detve sa víťazí ťažko. Súper odviedol počas sezóny kvalitnú prácu a nemá čo stratiť. Napriek tomu sú teraz pod väčším tlakom oni. Máme nahrané a to nám pomôže. Všetkým je nám jasné, že rozhodujúci môže byť prvý zápas na ich ľade,“ uviedol tréner Popradu Peter Mikula na webe hockeyslovakia.sk.