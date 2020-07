Slovan Bratislava vo finále Slovnaft Cupu zabojuje o double, MFK Ružomberok o pohárovú Európu

Pôvodne sa o víťazovi slovenskej pohárovej súťaže – Slovnaft Cupe – malo rozhodnúť už 1. mája. Lenže pandémia koronavírusu zastavila a neskôr posunula futbalovú sezónu aj na Slovensku až do horúceho leta. Jeden z jej vrcholov sa chystá v stredu 8. júla od 18.00 h v Bratislave.

Na Národnom futbalovom štadióne sa v súboji o pohárovú trofej stretnú Slovan Bratislava a MFK Ružomberok. Zatiaľ čo Slovan zabojuje o šestnástu domácu pohárovú radosť, Ružomberok sa dosiaľ jediný raz tešil pred 14 rokmi.

Každá chyba sa môže vypomstiť

Vo finále si zahrá po štvrtý raz a ak uspeje, bude mať istotu miestenky do predkola Európskej ligy. Ak zvíťazí Slovan, v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa po skončení nadstavieb bude hrať tzv. baráž za účasti štyroch tímov o futbalovú Európu.

„Ružomberok je dobre organizovaný. Hrajú v bloku a je náročné dostať sa cez ich obranu do finálnej fázy. Očakávam, že prídu s podobnou taktikou ako zatiaľ naposledy. Boli veľmi nepríjemní a nedali nám nič zadarmo,“ uviedol český obranca v službách Slovana Bratislava Jurij Medvedev na klubovom webe.

„Máme v hlave, že sa hrá len na jeden zápas. Každá chyba sa nám môže vypomstiť a musíme využiť každú šancu, ktorú si vytvoríme, aby sme to neskôr neľutovali. Máme už dostatočne skúsené mužstvo, aby sme to zvládli,“ dodal krajný hráč defenzívnej línie „belasých“.

Slovan sa dostal do finále slovenskej pohárovej súťaže štvrtýkrát za ostatných päť rokov a v tejto sezóne útočí na víťazné double. Majstrovský titul už má viac ako dva týždne vo vrecku. Ružomberok je jedným z pozitívnych prekvapení sezóny.

Výhoda domáceho prostredia

V semifinále Slovnaft Cupu vyradil tabuľkovo vyššie postavený FC DAC 1904 Dunajská Streda a trénerský motivátor Ján Haspra si trúfa aj na favorizovaný Slovan. Hoci si uvedomuje, že súper bude mať aj pri obmedzenej diváckej účasti výhodu domáceho prostredia.

„Proti Slovanu nemôžeme hrať otvorený futbal. Možno o rok či dva. Poviem hráčom, aby boli chlapi a neposrali sa. Aby siahli na dno svojich síl, dali do zápasu všetko. Len nech nie sú nervózni. Život pôjde ďalej, aj keby sa to nepodarilo. Na druhej strane, história ukázala veľa príkladov, keď menší klub zdolal väčší. Prečo by sme sa nemohli priradiť k ďalším prekvapeniam?,“ uviedol Haspra v rozhovore pre denník Sme.

Finále v zložení Slovan Bratislava – MFK Ružomberok sa hralo aj pred dvoma rokmi. Vtedy v Trnave vyhral Slovan 3:1. V aktuálnej sezóne Fortuna ligy Ružomberok prehral so Slovanom na Tehelnom poli oba zápasy a to zhodne 0:1. Do tretice chce iný výsledok.

„Čo najdlhšie musíme držať dobrý výsledok. Každou minútou bude naše sebavedomie rásť a Slovan môže znervóznieť, keď sa mu nebude dariť preniknúť za naše rady. Som presvedčený, že teraz to môže vyjsť,“ dodal tréner Haspra.