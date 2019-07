Slovan Bratislava zdolal kosovského majstra, jeho fanúšikovia však po zápase pískali

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 nad kosovským šampiónom KF Feronikeli 2:1. Opäť však nepredviedli oslnivý výkon, za čo ich viac než sedemtisíc priaznivcov na Tehelnom poli neraz „odmenilo“ piskotom.

Po góle Nona a premenenej penalte Andraža Šporara to vyzeralo pre „belasých“ priaznivo, ale v 67. min vrátil súpera do hry presný zásah Mendurima Hotiho. Odveta je na programe v utorok 30. júla na pôde kosovského mužstva.

Hráči Slovana Bratislava vstúpili do zápasu veľmi dobre a už v deviatej minúte sa ujali vedenia. Priamy kop spoza šestnástky zahrával Španiel Nono a s prispením múru prekonal súperovho brankára – 1:0. Strelený gól však akoby domácim skôr uškodil ako pomohol.

Zverenci trénera Jána Kozáka ml. sa len ťažko dostávali do stopercentných šancí a niekoľkokrát mali šťastie, že súper brejkové akcie nedotiahol do nebezpečného zakončenia. V úvodnom dejstve ešte zaujalo v 44. min akrobatické zakončenie Andraža Šporara, ale gólman Florjan Smakiqi jeho pokus vytesnil na rohový kop.

Po zmene strán sa slovenskému majstrovi podarilo zvýšiť náskok. V 61. min nariadil grécky rozhodca Papadopoulos pokutový kop, ktorý Šporar bez problémov premenil – 2:0. Slovinský kanonier tak nezopakoval zaváhanie spred siedmich dní, keď neskóroval v jedenástkovom rozstrele na pôde FK Sutjeska Nikšič.

„Belasým“ však dvojgólový náskok dlho nevydržal. Domáci nezareagovali dobre na priamy kop a v 67. min odrazenú loptu ľavačkou upratal do siete Mendurim Hoti – 2:1. Brankár Dominik Greif tak inkasoval aj v treťom pohárovom vystúpení.

Hráči v bielych dresoch sa v celom dueli zmohli len na štyri priame ohrozenia bránky, a tak si do odvety odnesú iba tesný náskok.

Hlasy

zdroj: RTVS

Ján Kozák ml. (tréner ŠK Slovan Bratislava): „Nebolo to ideálne, chceme hrať inak. Sme trošku v kríze, čo aj hráčov zväzuje. Boli sme lepším tímom, ale potom sme inkasovali gól zo štandardnej situácie. Myslím si, že víťazstvo 2:0 by bolo fajn. Piskot z tribún ma neteší. Som zvyknutý na víťazstvá, ale keď sa vám fanúšik takto otočí chrbtom, tak niečo nie je v poriadku. Mrzí ma to.“

Dominik Greif (brankár ŠK Slovan Bratislava): „Zase sme dostali zbytočný gól zo štandardnej situácie. Je to škoda, zráža nás to dolu a takto sa nedá uspieť v Európe. Možno to teraz uhráme, ale potom prídu ťažší súperi a my nemôžeme inkasovať takéto góly z ničoho. Fanúšikovia nás podporovali, ale samozrejme, majú právo vyjadriť svoj názor a treba to rešpektovať. Nás mrzí, že s našou hrou nie sú spokojní a nám neostáva nič iné len pracovať na tom, aby to bolo lepšie.“