Slovan Bratislava získal do svojich radov posilu z ostrovov, Andre Green je odchovancom Aston Villy

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal do svojho kádra 23-ročného anglického krídelníka Andreho Greena.

Ako informuje oficiálny web Slovana, odchovanec Aston Villy z Birminghamu podpísal zmluvu na dva roky s opciou na dva roky.

Slovan mal záujem už v zime

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo tento prestup zrealizovať. O Andreho sme mali záujem už v zime, zotrvali sme však v kontakte a teším sa, že k nám teraz prichádza. Bol to jeden z najnáročnejších transferov, ktoré sme dosiaľ realizovali. Naším cieľom bolo stihnúť Andreho dopísať na súpisku tak, aby bol trénerovi Weissovi k dispozícii na odvetu s Olympiakosom. Transfer sme uzavreli doslova pár minút pred uzávierkou súpisky,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík ml. na webe Slovana.

Andre Green zatiaľ naposledy pôsobil v Sheffielde Wednesday. „Využili sme všetky naše kontakty a vyvinuli maximálne úsilie, aby to zapadlo v posledných sekundách. Verím, že naša spolupráca bude úspešná a prospešná pre obe strany. Je to krídelný hráč, ktorý nám môže priniesť viac možností a zvýšenie kvality v týchto priestoroch. V piatok sa zapojí do tréningového procesu a bude k dispozícii na nedeľňajší zápas so Sereďou a taktiež na odvetu s Olympiakosom,“ ozrejmil Kmotrík.

Bývalý mládežnícky reprezentant

Andre Green ešte v ročníku 2015/2016 nastúpil vo farbách Aston Villy na dve stretnutia Premier League. Neskôr hosťoval v Portsmouthe, Prestone North End a Charltone, od januára 2021 hral za Sheffield Wednesday.

V druhej najvyššej anglickej súťaži absolvoval 66 duelov a strelil v nich štyri góly. Green bol tiež reprezentantom Anglicka v mládežníckych výberoch od 16 do 20 rokov.