Slovan čaká odveta proti FC Bazilej. Čavrič vie, čo musia „belasí“ urobiť, aby ich opäť zdolali

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava privíta vo štvrtok na Tehelnom poli vo svojom štvrtom zápase H-skupiny Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 švajčiarsky FC Bazilej, ktorý v minulom týždni zdolal na jeho pôde 2:0.

Druhý gól „belasých“ strelil srbský útočník Aleksandar Čavrič, podľa ktorého musia byť hráči Slovana v domácej odvete sústredení a hrať tímovo. Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. potrebujú opäť bodovať, aby si udržali šance na postup zo skupiny.

Jeden z najcennejších gólov

„Gól do siete Bazileja bol určite jeden z mojich najcennejších a doteraz najdôležitejších. Možno bolo aj dobré, že mi lopta šla na ľavačku. Ako pravák sa pri zakončení ľavačkou podvedome ešte viac koncentrujem, možno aj vďaka tomu som loptu trafil tak dobre a presne. Veľmi sa teším, že som prispel k zisku troch bodov,“ povedal Čavrič pre oficiálny klubový web.

Slovan má po troch dueloch na konte štyri body, na vedúci Bazilej a druhý FK Pjunik Jerevan z Arménska stráca zhodne dva body. Štvrtý je litovský FK Žalgiris Vilnius s jedným bodom.

Koncentrácia je kľúčová

Čavrič vie, čo musia futbalisti Slovana urobiť, aby znova zdolali súperov zo Švajčiarska.

„Myslím si, že kľúčové slovo týchto dní je koncentrácia. Pokiaľ zopakujeme koncentráciu, s akou sme hrali v Bazileji, máme šancu uspieť. Motivácia je sama o sebe jasná, o tom sa rozprávať nemusíme. Potrebujeme však zostať koncentrovaní a opäť hrať ako jeden tím. Toto je cesta k úspechu,“ myslí si 28-ročný rodák z Vukovaru.

Zostať v Slovane bola priorita

Skúsený Srb pôsobí v Slovane od jesene 2016 a počas tohto leta sa rozhodol predĺžiť s ním spoluprácu.

„Milujem tento klub. V lete som mal aj iné možnosti, ako pokračovať v kariére, no chcel som zostať v Slovane. Bola to pre mňa priorita. Teším sa, že to takto dopadlo. Cítim sa tu ako doma, som tu šťastný a chcem byť pre tento tím čo najplatnejší,“ dodal Čavrič.

Do histórie bratislavského klubu sa zapísal aj tým, že premenil rozhodujúci pokutový kop v odvetnom zápase play-off o účasť v EKL proti bosnianskemu HŠK Zrinjski Mostar (2:1 po predĺžení, 6:5 v rozstrele).