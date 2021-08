Slovan čaká odveta s Lincolnom Red Imps, je blízko play-off Európskej ligy

Futbalisti Slovana Bratislava si už v utorok môžu zaistiť účasť v skupinovej časti niektorej zo súťaží v pohárovej Európy v sezóne 2021/2022. Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. sa v prípade postupu cez Lincoln Red Imps v kvalifikácii Európskej ligy dostanú do play-off Európskej ligy, kde na nich 19. a 26. augusta čaká tím, ktorý vypadne v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov – grécky Olympiakos Pireus alebo bulharský Ludogorec Razgrad (prvý zápas: 1:1, pozn.).

Ak by aj „belasí“ neskôr z play-off EL nepostúpili, „presunú“ sa do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy medzi jej 32 účastníkov.

V utorok večer od 20.30 h Slovan absolvuje domácu odvetu proti súperovi z Gibraltáru. V prvom súboji slovenský šampión zvíťazil 3:1, postup by mu už nemal ujsť.

„Výsledok je samozrejme dobrý, máme kvalitu, aby sme to doma uhrali, o tom som presvedčený. Musíme hrať pozorne 90 minút a lepšie zvládnuť finálne situácie,“ povedal hlavný kouč Vladimír Weiss a na margo prvého súboja ešte poznamenal: „Takéhoto súpera v takomto zápase sme mohli ‚zabiť‘ na 4:0 či 5:0, aby sa už nevrátil do hry. Mrzí ma inkasovaný gól. Doma to musíme zvládnuť, na odvetu sa dobre pripravíme.“

Ak by aj bratislavský tím cez Lincoln Red Imps napokon nepostúpil, v play-off Európskej konferenčnej ligy by o prienik do skupinovej časti tejto súťaže bojoval s lotyšským tímom FC Riga alebo maltským FC Hibernians.