Slovan čaká v Gruzínsku náročná odveta proti Batumi. Ideme sa pobiť o postup, vyhlásil obranca Abena

Futbalistov Slovana Bratislava čaká už v stredu 13. júla odvetný duel 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2022/2023 na pôde úradujúceho gruzínskeho šampióna FC Dinamo Batumi.

Musia podať lepší výkon

„Belasí“ to na čiernomorskom pobreží nebudú mať jednoduché, pretože v prvom stretnutí na vlastnom štadióne len remizovali 0:0 a u súpera ich čaká búrlivá kulisa, keďže 20-tisícový štadión domáceho kolektívu je už vypredaný.

Ak chcú zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho pomýšľať na postup do 2. kvalifikačného kola, musia v Gruzínsku predviesť omnoho lepší výkon ako v prvom stretnutí. Pomôcť k tomu by im mali aj traja futbalisti z Gruzínska – Guram Kašia, Jaba Kankava a Giorgi Čakvetadze.

Vysoká vlhkosť vzduchu

Okrem nového prostredia si hráči Slovana musia zvykať v porovnaní s Bratislavou aj na mimoriadne vysokú vlhkosť vzduchu.

„Mali by sme sa koncentrovať len na zápas a neriešiť počasie ani nič iné naokolo. Vieme, že bude vypredané, no z búrlivej atmosféry môžeme vyťažiť aj my. Čaká nás náročný duel a sme si dobre vedomí, že ten, kto vyhrá, postúpi ďalej. My urobíme na ihrisku všetko pre to, aby sme boli víťazmi my,“ cituje oficiálny web bratislavského klubu 22-ročného ofenzívneho futbalistu Giorgiho Čakvetadzeho.

Ten do Slovana prišiel nedávno na ročné hosťovanie z belgického klubu KAA Gent.

Potrebujeme zvládnuť úvodné minúty

Podmienky v Gruzínsku okrem tria domácich reprezentantov pozná aj hlavný kouč slovenského šampióna, Vladimír Weiss st. spolu so svojím asistentom Borisom Kitkom a kondičným špecialistom Romanom Švantnerom v minulosti pôsobili pri gruzínskej reprezentácii.

Dvadsaťsedemročný obranca Myenty Abena pred odvetou očakáva, že v úvode súboja domáci budú hrať mimoriadne aktívne.

„Batumi sa bude snažiť na nás vybehnúť, plný dom ich bude hnať dopredu. Potrebujeme zvládnuť úvodných 10-15 minút. Nezabúdajme, že doma sme mali vyloženejšie šance než oni. Chýbali góly, no som presvedčený, že prídu. Najdôležitejšie je, aby sme boli odhodlaní a ostrí. Ideme sa pobiť o postup,“ poznamenal 27-ročný reprezentant Surinamu.

V druhom kole s Ferencvárosom

Ak „belasí“ úspešne prekonajú gruzínsku prekážku, v 2. kvalifikačnom kole LM na nich čaká postupujúci z dvojice Ferencváros Budapešť (Maď.) – Tobol Kostanaj (Kaz.), prvý duel v Kazachstane sa skončil bez gólov.

Ak úradujúci slovenský šampión neuspeje, „presunie“ sa do 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy a v ňom vyzve menej úspešný tím z 1. kvalifikačného kola LM – poľský KKS Lech Poznaň alebo FK Karabach z Azerbajdžanu.

V prvom súboji Poliaci zvíťazili doma 1:0, odveta je na programe už v utorok 12.7.