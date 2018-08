Slovan ide do odvety s Rapidom s miernym náskokom, hráči sú sklamaní zo zrušenia vlaku do Viedne

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v minulotýždňovom domácom dueli proti Rapidu Viedeň aj zásluhou „vlastenca“ chorvátskeho obrancu Matea Barača otočili nepriaznivý stav z 0:1 na 2:1, v závere Dominik Greif chytil pokutový kop Deniho Alara a obranca MItch Apau vykopával loptu z bránkovej čiary.

Pred odvetou 3. predkola Európskej ligy (EL) 2018/2019, ktorá sa odohrá vo štvrtok 16. augusta od 20.30 h v rakúskej metropole pod taktovkou talianskych arbitrov (hlavným je Davide Massa, pozn.), majú „belasí“ o niečo lepšiu východiskovú pozíciu ako 32-násobný tamojší šampión. Slovan posunie do play-off EL, v ktorom by narazil na úspešnejšieho z dvojice Hajduk Split (Chor.) – FCSB (Rum., prvý zápas 0:0), akékoľvek víťazstvo či remíza vo Viedni, prípadne aj jednogólová prehra v riadnom hracom čase za predpokladu, že aspoň dvakrát skóruje.

Do odvety idú hrdo

„Potešila ma víťazná mentalita. Hráči nechali na Pasienkoch srdce, všetku svoju energiu. Chalani dokázali, že môžu a vedia hrať dobrú partiu aj proti top tímu,“ vyjadril sa po prvom meraní síl tréner ŠK Slovan Martin Ševela a pre agentúru SITA ešte doplnil: „Dokázali sme odpovedať na vedúci gól Rapidu, reagovali sme ešte do polčasovej prestávky. Hráčov som nabádal, aby boli aktívnejší smerom dopredu a išli aj do rizika, pretože sme chceli zvíťaziť. Napokon to vyšlo. V závere výborne zareagoval Domino Greif pri pokutovom kope, čo bol kľúčový moment zápasu a dáva nám to veľké šance do odvety v Rakúsku. Škoda, že sme doma neudržali čisté konto. Na Pasienkoch sme však dosiahli víťazstvo, po ktorom sme tak túžili. Ak chce ísť Rapid ďalej, musí v odvete skórovať. Predpokladám, že to vo štvrtok viac otvorí, čo by sme mohli využiť. Postupové šance? Sme len v polčase, všetko je otvorené. Musíme zostať pokorní a zodpovedne sa nachystať na druhú konfrontáciu s Rapidom. Do odvety však ideme hrdo a s cieľom pobiť sa o postup,“

Slovanu síce nevyšla v lige generálka na pohárový duel vo Viedni, keď na Pasienkoch proti Nitre zachraňoval nerozhodný výsledok 1:1 až v 88. min svojim deviatym súťažným gólom v tejto sezóne slovinský kanonier „belasých“ Andraž Šporar, dôležitejší však bude súboj na rakúskej pôde.

Najdôležitejšie je neprehrať

Navyše, bratislavský klub len prvýkrát zaváhal a udržal si po 4. kole líderské postavenie vo Fortuna lige. „Výsledok 2:1 z prvého vzájomného súboja proti Rapidu je dobrý, ale ešte nič nie je dokončené. Očakávam náročnú odvetu, šance na postup do play-off Európskej ligy sú vyrovnané,“ skonštatoval 33-ročný stopér Slovana Kornel Saláta. K jeho slovám sa pridal aj brankár Dominik Greif: „Oni nastrelili brvno, nepremenili jedenástku. Mohlo to pre nás dopadnúť aj horšie. Vo Viedni sa s určitosťou pobijeme o postup, chceme uspieť.“

Obranca Mitch Apau vie, že bratislavský tím nečaká vo štvrtok večer od 20.30 h v Rakúsku nič jednoduché, skôr naopak. „Máme náskok, no bude to náročné. Rapid je v domácom prostredí silnejší. Budeme sa snažiť skórovať, ale najdôležitejšie je neprehrať,“ vyjadril sa 28-ročný Apau, ktorý sa narodil v holandskom Amsterdame.

Vedenie, hráčov i fanúšikov Slovana sklamalo rozhodnutie rakúskej polície o zrušení špeciálneho vlaku, ktorý mal dopraviť priaznivcov „belasých“ na štvrtkový odvetný zápas 3. predkola EL do Viedne. Rakúska strana však napriek tomu očakáva príchod 1000 až 1200 fanúšikov bratislavského mužstva. Tento zápas je označený ako rizikový.

Rakúske médiá informujú, že nasadených bude približne tisíc policajtov na dodržiavanie poriadku a bezpečnosti. Futbalista ŠK Slovan Aleksandar Čavrič verí, že priaznivci nájdu spôsob, ako pricestovať do Viedne a prídu vo veľkom počte. V utorok sa podľa oficiálnej internetovej stránky Slovana predalo už 600 vstupeniek na odvetu. Minulý týždeň na Pasienkoch bolo v hľadisku takmer 10-tisíc divákov, ktorí utvorili výbornú atmosféru.

S podporou divákov sa hrá lepšie

„Rozprával som sa s fanúšikmi a povedali mi, že zrušenie špeciálneho vlaku do Viedne ich veľmi nasrdilo. Rovnako to nahnevalo aj nás hráčov. S podporou divákov sa nám hrá oveľa lepšie, dodávajú nám silu a energiu. Za seba poviem, že tak, ako v domácom zápase s Rapidom, som sa ešte nikdy v živote necítil. Ľudia boli fantastickí a budú veľmi dôležití aj v odvete. Na ihrisku necháme všetko, aby sme ich potešili a vybojovali úspech ako jedna rodina,“ uviedol pre klubový web 24-ročný srbský krídelník Čavrič.a na margo blížiaceho sa pohárového stretnutia doplnil: „Pripravujeme sa naozaj zodpovedne, dávame si záležať na každom detaile. Atmosféra v tíme je veľmi dobrá. Nedeľňajší duel v lige proti Nitre sme síce nevyhrali, ale pozitívne je, že sme ukázali túžbu otočiť výsledok a na konci stretnutia sa nám to takmer podarilo. V kabíne cítiť, že sa blíži veľký zápas. A recept na úspech vo štvrtkovej odvete? Myslím si, že by nebolo dobré začať brániť a hrať na 0:0, pretože to nie je náš štýl. Samozrejme, občas musíte hrať rozumne a s dôrazom na výsledok, cestou k postupu však môže byť aktívna hra.“

V tábore Rapidu Viedeň nepanuje spokojnosť s účinkovaním mužstva v sezóne 2018/2019. Na tím a trénera „zeleno-bielych“ Gorana Djuricina sa zniesla spŕška kritiky po nedeľňajšej nevydarenej ligovej generálke a domácej bezgólovej remíze proti AC Wolfsberger. Fanúšikovia dokonca z hľadiska vyzývali 43-ročného viedenského rodáka, aby odstúpil z postu trénera Rapidu. „Chápem rozčarovanie našich fanúšikov. Musím sa im ospravedlniť za náš výkon proti Wolfsbergeru, počas môjho pôsobenia pri mužstve sme nikdy nehrali tak zle. Na trávniku sme toho predviedli skutočne minimum, po 20 minútach sa zápas akoby pre nás skončil. Z toho vyplynuli aj tie transparenty, žiadajúce môj odchod z lavičky. Musíme si všetko zanalyzovať,“ vyjadril sa pre klubový web kormidelník Goran Djuricin a doplnil: „Vieme, že vo štvrtok proti Slovanu musíme podať diametrálne odlišný výkon a prezentovať sa úplne inou hrou. Východisková pozícia je celkom dobrá. Pred týždňom sme v Bratislave strelili gól, čo je potešiteľné. Pred odvetou vidím postupové šance vyrovnané, teda 50 ku 50. Verím, že uspejeme.“ Podľa klubového webu sa do utorka predalo 15 200 vstupeniek.

Rapid pod väčším tlakom

Rapidu Viedeň patrí po 3. kole najvyššej súťaže v tabuľke 4. priečka s piatimi bodmi (bilancia: 1 – 2 – 0, skóre 4:1), vedúci RB Salzburg ešte nezaváhal, druhý St. Pölten má 7 bodov, tretí Sturm Graz získal šesť. Aktuálna forma pred štvrtkovou odvetou 3. predkola Európskej ligy favorizuje skôr Slovan Bratislava, ktorý v tejto sezóne odohral deväť súťažných zápasov a z nich sedem vyhral. Rapid v piatich zápasoch naplno zabodoval iba dvakrát.

„Európska liga je však iná súťaž, takže by sme sa nemali veľmi pozerať na momentálnu formu súpera. Viem, že v Rakúsku nie je veľká spokojnosť s výkonmi Rapidu a zrejme budú pod väčším tlakom než my. Z toho môžeme profitovať. Ak ste pod tlakom, tak robíte chyby, a to je výzva najmä pre nás ofenzívnych hráčov, aby sme tie chyby potrestali,“ vyjadril sa s odhodlaním krídelník ŠK Slovan Bratislava Aleksandar Čavrič.

Futbalisti Slovana Bratislava musia zvládnuť ešte dve prekážky (Rapid a jedného z dvojice Hajduk Split – FCSB), aby sa dostali do hlavnej fázy kontinentálneho pohára číslo dva. „Belasí“ si v Európskej lige (nástupca Pohára UEFA) dosiaľ zahrali v jej skupinovej fáze dva razy – v sezónach 2011/2012 a 2014/2015.