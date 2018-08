Slovan je pred odvetou Európskej ligy optimistický, proti Balzanu musí zmazať jednogólové manko

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava idú do štvrtkovej odvety 2. predkola Európskej ligy s jasným cieľom: zmazať manko z minulotýždňového zápasu na Malte a cez FC Balzan postúpiť do ďalšej fázy.

Z úvodného duelu si priniesli prehru 1:2, čiže na postup im stačí zvíťaziť najtesnejším rozdielom 1:0. Ak však inkasujú, musia streliť súperovi o dva góly viac. V prospech „belasých“ hovorí skvelá strelecká potencia v úvode sezóny, keď ich gólový priemer na zápas je 3,4.

Prírodná tráva Slovanu vyhovuje

„Určite nás čaká iný zápas. Budeme hrať na prírodnej tráve, čo nám viac vyhovuje. V posledných zápasoch na prírodnej tráve sme dokázali svoju kvalitu. Najdôležitejšie bude ísť do zápasu v plnom nasadení, aby sme mali väčšiu energiu a vášeň ako pred týždňom. Ak tieto atribúty naplníme, nevidím dôvod, prečo by sme nešli ďalej,“ povedal tréner Slovana Martin Ševela na stredajšej tlačovej konferencii.

V ofenzíve sa bude spoliehať na slovinského útočníka Andraža Šporara, ktorému to v ostatnom období „sype„. Zároveň však chápe, že na výsledok bude mať vplyv výkon celého kolektívu: „Andraž je členom tímu a základnej jedenástky. Je útočník, takže od neho čakáme góly, ktoré nám pomôžu k bodom do ligovej tabuľky či k postupu. Vo štvrtok musíme skórovať aspoň raz, ak sa presadí aj súper, tak minimálne dva razy.“

V tíme je dobrá atmosféra

Slovanu čelí maltský vicemajster. Hoci ostrov v stredozemí patrí k futbalovým trpaslíkom, Balzan, ako ukázal v prvom súboji, má kapacity spôsobiť Slovanu problémy.

„Hrajú kompaktne z obrany a využívajú nebezpečné protiútoky. Majú zaujímavé typy, najmä v krídelných priestoroch, tam si musíme dať pozor. Bude to však o nás, už v utorok na tréningu som hráčom naordinoval recept na úspech. Ak to aplikujeme aj v zápase, verím, že to bude cesta k úspechu,“ pokračoval Ševela a dodal: „Jeden gól nie je až taký problém, ale hoci to je maltské mužstvo, spolieha sa na veľké množstvo hráčov z Balkánu, ktorí tam priniesli kvalitu, takže si na nich musíme dať pozor.“ Kouč „belasých“ bude mať k dispozícii takmer celý káder s výnimkou krajného obrancu Jurija Medvědeva, ktorý si nezahrá dlhšiu dobu, otázny je defenzívny štít Ibrahim Rabiu.

Slovan sa na odvetu EL naladil hladkým domácim víťazstvom nad Podbrezovou 3:0 a aj to prispelo k pohode v kabíne. „V tíme je dobrá atmosféra. Som presvedčený, že každý hráč vo štvrtok odovzdá na ihrisku maximum. Všetci vieme, aký dôležitý duel nás čaká,“ povedal obranca Slovana Vasiľ Božikov. Odveta 2. predkola Európskej ligy je na programe vo štvrtok od 19.30 h. Víťaz súboja sa v ďalšej fáze druhej najprestížnejšej európskej súťaže stretne s Rapidom Viedeň.