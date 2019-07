Slovan je pripravený na Ligu majstrov, nové dresy musia byť podľa Šporara po zápasoch zelené

Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava nastúpia v stredu v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 proti čiernohorskej Sutjeske Nikšič.

Zápas na Tehelnom poli má výkop o 20.15 h a povedú ho ruskí rozhodcovia na čele s hlavným Vitalijom Meškovom.

Spokojnosť s prípravou

„Belasí“ odohrali v príprave na novú sezónu šesť prípravných stretnutí. V piatich zvíťazili, jeden zápas sa skončil remízou. „Musím vysloviť spokojnosť s prípravou. Tá bola vyšperkovaná týždenným sústredením v Šamoríne, kde sme mali úžasné podmienky. Naším cieľom bolo v prípravnom období zvýšiť fyzickú pripravenosť hráčov, pracovali sme aj na technicko-taktickej stránke,“ poznamenal tréner Slovana Martin Ševela na pondelňajšej tlačovej konferencii pred začiatkom ročníka 2019/2020.

„Môžem s čistým svedomím povedať, že sme pripravení na novú sezónu a na Ligu majstrov, tešíme sa na nové výzvy,“ doplnil Ševela, ktorého v príprave príjemne prekvapil Brazílčan Rafael Ratao. „Klope na dvere základnej zostavy,“ prezradil 43-ročný kouč.

Slovan v medzisezónnom období udržal kompletne všetkých kľúčových hráčov z úspešného uplynulého ročníka. Káder navyše doplnil krídelníkom Erikom Danielom z MFK Ružomberok a stopérom Myentym Abenom zo Spartaka Trnava. Do mužstva pribudol aj mladý Grék Georgios Tzovaras a z hosťovania v poľskom Lechu Poznaň sa vrátil argentínsky obranca Vernon De Marco Morlacchi. „Budeme hrať v troch súťažiach. Musím pripraviť hráčov na to, že nie každý bude hrať v zápasoch LM, ale ‚iba‘ v ligových. Máme zdvojené pozície a dostatočne široký káder na to, aby sme mohli hráčov rotovať,“ doplnil Ševela.

Slovan sa nestretol s čiernohorským tímom

Bratislavčania pred ročníkom 2019/2020 predstavili aj nový dizajn dresov, v ktorých budú nastupovať. V domácich dueloch si na seba oblečú biele s belasými a zlatými motívmi, na ihriskách súperoch budú hrať v tmavomodrých. „Páčia sa mi tieto biele dresy, tie však po zápasoch musia byť zelené. Na Sutjesku Nikšic sme pripravení. Urobíme si ešte analýzu súpera. Vyhrali sme väčšinu prípravných zápasov s ťažkými súpermi. Máme kvalitu a vieme, čo musíme urobiť,“ podotkol útočník Slovana Andraž Šporar.

Slovan sa v minulosti v pohárovej Európe nestretol so žiadnym čiernohorským tímom. Zástupcovia z tejto krajiny však v nedávnych sezónach natrafili na niekoľkých slovenských zástupcov. Budučnost Podgorica vlani v 1. predkole Európskej ligy nestačil na AS Trenčín, Spartak Trnava v rovnakej fáze tejto súťaže v edícii 2011/2012 prešiel cez FK Zeta Golubovci. Klub Mladost Podgorica v 2. predkole EL 2013/2014 postúpil cez FK Senica.

Odvetné stretnutie medzi Slovanom Bratislava a Sutjeskou Nikšič sa uskutoční 17. júla na Balkáne (začiatok o 20.15 h, pozn.). Úspešnejší z tejto dvojice v 2. predkole LM natrafí na cyperský APOEL Nikózia. Zdolané mužstvo bude mať šancu na reparát v 2. predkole Európskej ligy proti horšiemu z konfrontácie medzi waleským The New Saints a kosovským KF Feronikeli.